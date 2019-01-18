辦虐童案 南警局長臉書PO出不捨與憤怒

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南1歲多女童疑遭虐致死，負責偵辦的台南市警察局長黃宗仁在臉書發文寫「同樣身為爸爸的我，也很不捨與憤怒」，獲得迴響，網友留言為警打氣、還籲「假正義真鬧事」不應該。

黃宗仁昨日在臉書「阿仁局長室」寫下辦台南虐童案偵辦感言。「小孩都是我們的心肝寶貝，疼愛都來不及了，竟被活活凌虐致死，真可惡，令人痛心又痛恨。同樣身為爸爸的我，也很不捨與憤怒。」

黃宗仁指出，南警第五分局接獲報案後，在最快的時間內將4名凶手抓起來，為小妹妹申冤。「看到這4名殺嬰惡徒，經檢察官及法院收押，真是大快人心，南警同仁的辛勞及社會大眾的期待與關心沒有白費。」

黃宗仁在臉書透露，17日凌晨嫌疑人被送到看守所收押後，台南地檢署外的警察及民眾都已散去，但他發現仍有7、8名年輕人堅持停留在現場。黃宗仁過去與他們談話，才知道他們是小妹妹生父的朋友。

他說，這幾名年輕人在關廟的建醮活動都抱過、哄過剛出生不久的小妹妹，非常不捨，因此不願離去。雖然他們收入不多，卻願意籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓黃宗仁感動不已。這些人最後還向檢察長及警察致謝後離去。

他說，此次社會大眾空前的憤怒，顯示社會是不冷漠的，大多數人心存正義，南警會盡全力捍衛無助幼兒的安全，更使大眾期待的正義得到落實。但是警察也不會容許有心人士假借正義，故意破壞秩序，妨害市民安寧及安全，「我們絕對會嚴正執法」。

這篇「阿仁局長室」的發文獲得不少網友迴響，留言迅速破百則。有人留言「小北鼻，被虐致死真的很痛心」，也有網友幫警方打氣寫：「民眾可以關心，但若藉此假正義真鬧事就非常不應該，警察大人們辛苦了，執法恰當，台南還好有你們。」

有網友則是認為：「若真的對虐兒事件感到遺憾，人民應該更去監督法令是否能真正保護需要的人。到現場聲援其實也改變不了什麼，反而造成混亂及不相干的亂象。」雖然也有人質疑員警在面對聚集民眾時太過強硬，但多數網友仍對警方表示肯定。（編輯：吳佳穎）1080118