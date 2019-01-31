林之晨41歲接台灣大總經理 蔡明忠：不算太年輕

（中央社記者江明晏台北31日電）富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠欽點林之晨接棒台灣大總經理，推動轉型任務，現年41歲的林之晨將是台灣電信業最年輕的總經理，但蔡明忠37歲就接富邦產險董事長，他開玩笑說：「林之晨也不算太年輕。」

台灣大哥大今天召開董事會，通過新任人事案，現任總經理鄭俊卿因今年3月底屆齡退休，總經理一職將由現任台灣大獨董、也是之初創投負責人林之晨，自4月1日起接任。

台灣大哥大去年6月股東會就補選通過林之晨擔任獨立董事，替補管中閔辭任後懸缺。由此而見，蔡明忠欽點林之晨有跡可循，當時他說，「希望林之晨在數位匯流新創上，帶來不一樣方向」；蔡明忠今天也在董事會後親自召集副處長級以上主管宣布此一人事布局。

新接任的林之晨表示，2個多月前，蔡明忠邀請他擔任新職，雙方就多面向深入交換意見，除了要放眼東南亞市場，還要將台灣大的市值由現行的120億美元拉高到1000億美元，讓台灣擺脫代工王國的角色，也讓台灣大哥大走出電信產業目前的紅海，邁向放大十倍的新藍海。

林之晨出身醫生世家，父親是前台大及榮總院長林芳郁，母親是國內整形名醫林靜芸，畢業於台大化工系、紐約大學史騰商學院企管碩士，擔任過碩網資訊大中國區總經理，創辦之初創投（AppWorks）並擔任董事長。

在創新上，林之晨是台灣新創界的代表人物，林之晨創立的 AppWorks 之初創投透過創業加速器，協助早期團隊創業，現在已經是台灣最大新創創投業者，也是大東南亞（包含台灣及東協）最大創業加速器。

AppWorks已經幫助、投資的活躍新創團隊數達305家，其中包括EZTABLE、隆中網絡、創業家兄弟、91APP、Tagtoo、Urad、CHOCOLABS、早餐吃麥片、甘仔店等網路服務。

現年41歲的他是電信業最「年輕」的總經理，但蔡明忠37歲就接任富邦產險董事長兼任富邦銀行名譽副董事長，是當時全台灣最年輕的上巿公司董座，蔡明忠也半開玩笑告訴同仁，「林之晨其實也不算太年輕」。

蔡明忠表示，在台灣大邁向5G的未來轉型為新世代科技電信公司，不論在經營上或企業文化及客戶層面上都需要年輕化，林之晨的學經歷及充滿抱負、想為台灣付出的企圖心讓他印象深刻，未來會借重林之晨在AppWorks之初創投在新創及整合資源、募集資金所累積的深厚實力，帶領台灣大走向國際。

蔡明忠也強調「老幹新枝」，盼台灣大哥大成為「航空母艦」，以行動結合新創行動應用，成為未來世代生活的核心。

市場也認為，台灣大具備逾700萬的用戶規模，也有充足銀彈，將能成為林之晨施展身手的舞台，而他如何在10到15年完成「市值放大十倍」的任務，各界都在看。（編輯：黃國倫）1080131