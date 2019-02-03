高雄彩券行搶案 昔刮刮樂百萬得主落網

高雄市一間彩券行2日遭搶走2000元超級紅包刮刮樂162張，損失新台幣32.4萬元，警方3日循線在雲林縣逮捕涉案的吳姓男子（圖），並查獲刮刮樂彩券及空氣手槍，調查發現他竟是這家彩券行去年刮刮樂百萬彩金得主。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年2月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市一間彩券行昨天深夜遭男子搶走2000元超級紅包刮刮樂162張，損失新台幣32.4萬元。警方今天循線在雲林縣逮捕吳姓涉案人，發現他是這家彩券行去年刮刮樂百萬彩金得主。

高雄市政府警察局左營警分局表示，吳男昨天深夜到高雄左營區果貿社區這家彩券行佯裝買刮刮樂，亮出裝有假鈔的紅包降低店員戒心，趁隙搶走2000元超級紅包刮刮樂162張、價值32.4萬元後，隨後騎機車逃逸。

警方獲報過濾彩券行監視器並依地緣關係清查，鎖定在左營區租屋的吳男涉有重嫌。並研判他可能會逃回嘉義東石老家，經「以車追人」下午在雲林縣口湖鄉發現吳男騎機車，見狀一擁而上將他帶回偵辦。

員警當場在吳男身上起出現金12萬多元，機車置物箱內查獲30多張刮刮樂彩券及1把黑色空氣手槍。吳男供稱，由於前妻向他要錢，過年缺錢花用鋌而走險犯案，犯案後騎車回嘉義縣故鄉，搶得刮刮樂部分變賣、部分送人，另一部分刮中獎的在故鄉彩券行兌換。

警方初步調查，吳男去年春節曾在高雄果貿這間彩券行刮中2000元超級紅包刮刮樂彩券百萬元彩金，但後來陸續又買彩券輸光。（編輯：孫承武） 1080203