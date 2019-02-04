春節年菜高油高鹽 WHO建議這樣吃較健康

（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）農曆春節不免大魚大肉，但高油高鹽對健康是潛在威脅。世界衛生組織建議烹調時以蒸煮取代煎炒，食用更多蔬菜水果，以減少鈉攝取量過高對血壓產生不良影響。

世界衛生組織（WHO）在2018年出版的「健康飲食」指引中，就健康飲食預防糖尿病、心臟病、中風和癌症等非傳染性疾病，與如何減少攝取脂肪、鹽、糖等提供專業建議。

在脂肪部份，世衛指出，成年人若每日攝取脂肪總量減少至每天總能量的30%以下，有助防止體重增加。減少攝取可透過改變烹調方式，例如少吃肥肉、蒸煮取代煎炒，少吃含有大量飽和脂肪的食物，避免食用含有工業生產反式脂肪加工、烘焙或油炸等食品。

反式脂肪主要有兩個來源，天然來源有乳製品和牛、羊等肉品，其次是工業產品。工業生產的反式脂肪常見於人造奶油和酥油等硬化植物脂肪中，零食、烘焙和油炸食品常含有工業生產的反式脂肪。使用反式脂肪的產品保存期較長，因此吸引業者使用。

反式脂肪會降低人體的高密度膽固醇、提高低密度膽固醇水準，增加罹患心血管疾病風險。世衛除建議每天反式脂肪攝取量不超過總熱量的1%外，也盼全球逐步停止供應反式脂肪。

此外，不少家庭年菜有臘肉、火腿、香腸等加工肉類，世衛指出，高鹽與鉀攝取不足易引致高血壓，加劇心臟病和中風的風險，建議民眾減少鹽、醬油或魚露用量，攝取更多的水果和蔬菜以增加鉀攝入量，減輕對血壓的不良影響。

世衛估計，如果人們每日鹽巴攝入量降低於5克的建議值，全球每年可避免170萬人死亡。

年節零食不少屬於高糖類，世衛同樣建議，最好的方法就是用水果和生蔬代替含糖零食。（編輯：屈享平）1080204