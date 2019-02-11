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華航機師罷工 勞資爭議重點
機師職業工會針對疲勞航班改善等21項調解議題與華航勞資協商未達共識，工會華航分會8日上午6時啟動罷工，交通部長林佳龍指示成立緊急應變中心；交通部表示，將持續溝通，不放棄任何一絲機會。
新聞專題
華航機師罷工 勞資爭議重點1/12

華航機師罷工 蔡總統盼勞資好好協商創造三贏[影]

最新更新：2019/02/11 12:04
影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北11日電）華航機師持續罷工，總統蔡英文今天首度發表談話，她期待華航勞資雙方坐下來好好協商，展現彈性與理性，創造三贏，讓華航經營更好，讓勞方福祉與旅客權益得到保障。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉行的「2019大陸台商春節聯誼活動」，她在會前主動對媒體發表談話。

她說，華航勞資爭議事件，社會矚目，行政團隊都緊盯這個案件處理的過程，她與行政院長蘇貞昌也都非常關注；今天下午就要進行協商，她希望大家誠心坐下來好好協商，展現彈性，展現理性，創造三贏，讓華航的經營可以更好，讓勞方的福祉可以得到保障，旅客權益也得到保障。

蔡總統指出，大家對華航都有一份感情，因為它擔負了很多使命，所以在這個時候，大家也都非常期待華航的勞資雙方都能坐下來好好協商，讓社會不會感到失望。（編輯：謝佳珍）1080211

華航機師罷工進入第4天，總統蔡英文（前中）11日出席2019大陸台商春節聯誼活動前，對媒體發表回應，盼下午勞資協商順利，展現彈性、理性，創造3贏。中央社記者徐肇昌攝 108年2月11日
華航機師罷工進入第4天，總統蔡英文（前中）11日出席2019大陸台商春節聯誼活動前，對媒體發表回應，盼下午勞資協商順利，展現彈性、理性，創造3贏。中央社記者徐肇昌攝 108年2月11日
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