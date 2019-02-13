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防酒駕 法務部研議將酒精鎖列緩起訴條件

最新更新：2019/02/13 19:17
法務部檢察司司長王俊力13日表示，持續研議修法遏止酒駕行為，包括將安裝酒精鎖列為緩起訴的附帶條件。（中央社檔案照片）
法務部檢察司司長王俊力13日表示，持續研議修法遏止酒駕行為，包括將安裝酒精鎖列為緩起訴的附帶條件。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北13日電）法務部檢察司司長王俊力今天表示，持續研議修法遏止酒駕行為，包括將安裝酒精鎖列為檢察官諭知酒駕初犯緩起訴的附帶條件，另強化酒癮治療，都是可討論的方向。

法務部今天下午與媒體茶敘，部長蔡清祥針對酒駕事件重申依法嚴辦，並表示內部已著手研議修改相關法令，但為求慎重必須徵詢專家、學者意見，目前尚未定案。

蔡清祥說，除了刑罰，教育與民間的合作推動反酒駕也很重要，希望未來結合民間力量，共同加入防制酒駕的工作。

王俊力則表示，針對酒駕者加裝酒精鎖，在美國許多州、加拿大、法國、澳洲都有實例，已邀請交通主管機關研商裝設酒精鎖的費用、安全性、防弊等細節。

王俊力說，將安裝酒精鎖列為緩起訴附帶條件是可以討論的方向，例如檢察官在給予酒駕初犯緩起訴機會時，要求酒駕初犯者自費安裝酒精鎖做為附帶條件，或是在單純行政罰的酒駕階段即要求安裝酒精鎖，都可進一步研商。

王俊力還表示，針對有酒癮的被告，光刑事處罰無法解決問題，必須與衛生主管機關合作，在矯正機關內針對入獄者開設戒酒班，另安排未入獄者接受戒酒治療，多管齊下、由政府與民間共同防制酒駕。

根據法務部統計，民國105、106、107年的酒駕累犯人數分別是1萬4189、1萬5884、1萬7606，與當年度所有酒駕裁判確定者相比比例分別為24.3%、27.2%、31.3%，有增加趨勢。

王俊力說，刑法原本就有累犯加重其刑的規定，首應區分酒駕累犯是無意還是罰不怕，再從提高刑度等方向著手解決。（編輯：張芷瑄）1080213

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