財政部：2018年稅收2.38兆 創歷史新高

（中央社記者邱柏勝台北20日電）財政部今天表示，受惠景氣回溫，上市櫃公司發放股利增加，挹注去年所得稅，加上台股交投熱絡，帶動去年稅收達新台幣2兆3869億元，創歷史新高水準，租稅負擔率提高至13.4%，創近11年新高。

租稅負擔率是指政府稅收占國民生產毛額的比率，用來衡量國民的租稅負擔程度，比率越高，表示國民支付給政府的稅收越高，政府規模也越大，提供的公共建設服務的質或量也更高，相對而言，政府涉入人民生活的程度也就越高。

財政部財政統計通報指出，去年國內經濟穩定成長，民間消費增溫，上半年股市交易較106年同期活絡，加上106年上市櫃公司獲利成長，結算及暫繳申報優於預期，股利發放亦創新高，對營所稅、綜所稅及營業稅等，皆有相當程度挹注，帶動去年全國稅收達2兆3869億元，年增1357億元或6%；超出預算數897億元，達成率103.9%。

財政部表示，台灣採行簡政輕稅措施，租稅負擔率自民國89年以來，多維持在11%至14%之間，去年受惠稅收成長優於預期，來到13.4%，較106年的12.9%增0.5個百分點，創近11年新高。

然而，相較於新加坡的13.5%、日本的18.2%、南韓的20%及多數歐美國家，台灣賦稅負擔率屬於偏低水準。官員表示，歐美各國大多為社會福利導向國家，需龐大稅收支應，因此賦稅負擔率一向相對較高。

財政部指出，美中貿易戰導致全球經濟波動加大，去年租稅負擔率雖小幅提升，但未來仍宜持續整合各項財源，優化租稅結構，支應國家整體政策規劃所需，並確保財政長期穩健性。（編輯：蘇志宗）1080220