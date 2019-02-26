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分析師統計 林書豪左邊45度角中距離NBA最準

最新更新：2019/02/26 12:40
據ESPN數據分析師古德斯貝瑞統計，林書豪（中）在場上左邊45度角中距離投籃命中率達59%，為NBA之冠。（圖取自facebook.com/jeremylin7）
據ESPN數據分析師古德斯貝瑞統計，林書豪（中）在場上左邊45度角中距離投籃命中率達59%，為NBA之冠。（圖取自facebook.com/jeremylin7）

（中央社記者龍柏安台北26日電）據ESPN數據分析師古德斯貝瑞（Kirk Goldsberry）統計，美國職業籃球聯盟（NBA）台裔後衛林書豪在場上左邊45度角中距離投籃命中率達59%，為NBA之冠。

古德斯貝瑞經量化，找出場上10個進攻位置，與本季至今在各位置投籃命中率最高球員，而外圍投籃最低門檻是至少要出手50次，內線則要投籃超過300次。

經統計，林書豪在左邊45度角中距離投籃命中率達59%，也是中距離4個出手點中，命中率最高的球員，而有趣的是禁區命中率最高的球員不是強力中鋒型球員，而是密爾瓦基公鹿隊明星前鋒「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），禁區投籃命中率達70%。

值得一提的是，金州勇士隊明星後衛柯瑞（Stephen Curry）一人包辦2個位置，分別是右邊45度角3分線與右邊底線，在這兩個3分球「熱區」投籃命中率都達50%。（編輯：李明宗）1080226

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