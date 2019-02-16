柯瑞老媽飆出經典Logo Shot 投籃大賽比兒子還厲害[影]

NBA金州勇士明星後衛柯瑞的家族基金會舉辦了一場慈善投籃大賽，比賽成員全是柯瑞家族，分成4隊比賽，沒想到是爸爸戴爾柯瑞、媽媽桑雅柯瑞（前中）那組奪冠，桑雅柯瑞還投進致勝的Logo Shot。（圖取自ESPN網頁espn.com）

（中央社記者龍柏安台北16日電）NBA金州勇士明星後衛柯瑞的3分神射絕活，讓他擄獲全球一票粉絲的心，事實上他們一家人都是射手，就連他的媽媽桑雅柯瑞（Sonya Curry）也不例外。

柯瑞（Steve Curry）以一手三分神射聞名，但目前效力於波特蘭拓荒者隊的弟弟塞斯柯瑞（Seth Curry）也不差，本季三分球命中率高達4成65，高居聯盟第3，比柯瑞還準；爸爸戴爾柯瑞（Dell Curry）16年的NBA生涯，三分球命中率也有4成02。

根據體育頻道ESPN報導，NBA今年的明星賽在夏洛特舉行，為和明星賽連結，柯瑞家族基金會在夏洛特市中心也舉辦了一場慈善投籃大賽，比賽成員全是柯瑞家族，規則是成員必須依序完成上籃、罰球、3分球以及最後的半場Logo Shot。

比賽分組第一隊是由柯瑞和他的妻子，第二隊則由老弟塞斯柯瑞以及他的未婚妻。

第三隊是柯瑞妹妹席戴兒（Sydel Curry）與她的老公，最後一隊則是柯瑞老爸戴爾柯瑞（Dell Curry）和老媽桑雅柯瑞，沒想到最後奪冠的居然是最後一組，而且桑雅柯瑞還飆進致勝的Logo Shot，全場嗨到翻。

桑雅柯瑞賽後笑說，比賽前她還跟孩子們說垃圾話：「我和你們的爸爸，會從你們手中拿下冠軍。」她透露嗆聲完，孩子們則敷衍地回答，「好啦，好啦。」

沒想到桑雅柯瑞最後半場投籃時，靠著一記單手下勾高拋，順利把球拋進籃框內，頓時全場氣氛也跟著沸騰。

戴爾柯瑞則透露，他和老婆為了這場比賽，已秘密訓練了一週，不過他也承認：「我老婆告訴我，她會投進那一球，沒想到她真的辦到了，這嚇到我了，這太不可思議了。」

柯瑞家族近來好消息頻傳，根據美國八掛網站TMZ爆料，柯瑞老弟塞斯柯瑞已在美國情人節當晚，和女友凱莉（Callie Rivers）求婚成功，而凱莉的老爸正是NBA快艇隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers），在求婚當天，柯瑞及瑞佛斯家族的成員都在場，見證了溫馨浪漫的一刻。（編輯：吳協昌）1080216