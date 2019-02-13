詹姆斯狂撈27億 富比世：連5年NBA最賺

據美國「富比世」雜誌調查，詹姆斯（前）依舊是美國職籃NBA最賺錢的球員。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）根據美國「富比世」（Forbes）雜誌今天公布的調查，詹姆斯（LeBron James）依舊是美國職籃NBA最賺錢的球員，同時有愈來愈多的球星透過場外活動增加收入。

富比世表示，洛杉磯湖人球星詹姆斯連續5年是NBA收入最高的球員，在2018-2019球季入帳約8870萬美元（約新台幣27億3404元）。詹姆斯有約3570萬美元的收入是薪酬與紅利，5300萬美元是代言費用。

金州勇士王牌控衛柯瑞（Stephen Curry）名列收入排行榜第2名，進帳7950萬美元，薪資占3750萬美元，代言費為4200萬美元。

柯瑞的勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant）為收入第3高的球員，賺進6500萬美元。杜蘭特約有3000萬美元的收入是薪資，代言費為3500萬美元。根據富比世，杜蘭特踏入NBA後撈金超過4億美元。

奧克拉荷馬雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）是排行榜第4名，收入達5370萬美元。衛斯布魯克的收入主要來自與雷霆簽署的豐厚合約，據稱5年價值2億700萬美元，他也透過代言入帳1800萬美元。

現任NBA最有價值球員（MVP）「大鬍子」哈登（James Harden），收入為第5高，吸金4740萬美元，包含3040萬美元的薪資與1700萬美元的代言費。

富比世調查指出，NBA收入前10名的球員，今年總共賺進5億4000萬美元，比5年前高出1億8000萬美元。

報告指出，有數名球星尋求將品牌拓展到不同領域，而詹姆斯、柯瑞和杜蘭特全都設立自己的公司，管理媒體曝光與行銷商機。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080213