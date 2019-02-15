NBA明星週將展開 柯瑞：如返鄉之旅

（中央社夏洛特14日綜合外電報導）在美國職籃NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）看來，並非每個明星賽的意義都全然相同，對他來說，2019年的明星週就更像是一趟返鄉之旅。

柯瑞在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）長大，因為他的爸爸戴爾（Dell Curry）當時正為黃蜂隊打球。

柯瑞說：「我會竭盡所能的表現，就像秀出這座城市的面貌，慶祝它對我本人和人生旅程之意義。」

「對我的家庭和我的父親而言，夏洛特的紀錄幾乎都是他的名字，僅華克（Kemba Walker）剛超越他，成為隊史得分最多的選手，但他還保有很多紀錄，那足以證明他在那裡的長青地位。假如你在夏洛特說到他的名字，大家都知道在說誰，所以就擁抱這個週末、迎接樂趣吧。」

柯瑞17日將在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）那隊，但16日的焦點可能也在他身上，因為他要和弟弟塞斯（Seth Curry）在明星週的三分球大賽同場對決。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「這好像柯瑞家族舉辦的明星賽。」

詹姆斯（LeBron James）領軍的詹姆斯隊可不希望讓柯瑞和同伴專美於前。他在明星賽選秀第一順位選進柯瑞的勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant），且選入波士頓塞爾蒂克後衛厄文（Kyrie Irving），但厄文正治療扭傷的膝蓋，可能因此錯失比賽。

多倫多暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）、休士頓火箭的哈登（James Harden），都讓詹姆斯隊有先發5人全面爆發的潛力。

厄文與詹姆斯2016年一起為克里夫蘭騎士拿下NBA總冠軍後，兩人將再次聚首。厄文說：「這是很棒的先發5人。我很高興能參加明星賽，能得到粉絲、媒體的支持，我真的由衷感謝，這也讓我們有機會再次一起打球。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080215