NBA全明星賽選秀首度直播 兩隊名單出爐

NBA全明星賽選秀直播7日登場，兩隊隊長洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（左起）和密爾瓦基公鹿球星安特托昆博已選出各自想要的陣容。（圖取自twitter.com/nbaallstar）

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星賽選秀直播今天登場，兩隊隊長密爾瓦基公鹿球星安特托昆博與洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯已經選出各自想要的陣容，期間兩人還公開協商交換球員。

TEAM GIANNIS 先發陣容：公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、奧克拉荷馬雷霆喬治（Paul George）、夏洛特黃蜂華克（Kemba Walker）。

替補球員：公鹿密道頓（Khris Middleton）、金塊約基奇（Nikola Jokic）、雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）、底特律活塞葛里芬（Blake Griffin）、布魯克林籃網羅素（D'Angelo Russell）、奧蘭多魔術佛契維奇（Nikola Vucevic）、多倫多暴龍勞瑞（Kyle Lowry）。

特別增額：達拉斯獨行俠諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

TEAM LEBRON 先發陣容：湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士杜蘭特（Kevin Durant）、波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、休士頓火箭哈登（James Harden）。

替補球員：紐奧良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）、勇士湯普森（Klay Thompson）、波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）、76人西蒙斯（Ben Simmons）、聖安東尼奧馬刺阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、明尼蘇達灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）、華盛頓巫師畢爾（Bradley Beal）。

特別增額：邁阿密熱火韋德（Dwyane Wade）。

選秀期間還發生一段插曲，兩隊隊長選完後提議交易球員，安特托昆博把陣中替補球員第3順位西蒙斯，交換詹姆斯挑選的替補球員第4順位衛斯布魯克，兩人交易完後似乎都很滿意結果。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1080208