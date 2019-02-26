遠通討代墊手續費 法院改判高公局賠2483萬元

用路人在超商等補繳國道通行費的手續費官司爭議，一審高公局勝，26日二審遠通電收贏。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北26日電）遠通電收不滿用路人經超商補繳費用所產生的手續費，經立院決議須自行吸收，向高公局提告討墊付手續費2483萬餘元，一審駁回遠通之訴，二審則認為高公局應賠償，改判遠通勝訴。

判決指出，遠通電收股份有限公司主張，與交通部國道高速公路局在民國96年8月簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責高速公路電子收費系統的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人補繳費用所產生手續費用，則應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。

遠通電收指出，然而立法院在103年1月14日院會通過，用路人於超商通路補繳通行費所產生的手續費用，由遠通自行吸收；遠通無法預見政策或個案法令變更，因此受有付手續費的損害，依契約約定向高公局求償。

高公局則主張，依契約約定，用路人補繳通行費屬於遠通電收的工作範圍，手續費即應由遠通負擔，而且用路人裝設eTag屬於預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，依遠通於營運計畫書所載內容，也屬遠通應負擔的收費通路成本。

一審法院採信高公局主張，駁回遠通電收之訴，遠通電收不服提起上訴，二審台灣高等法院今天認定，遠通電收自行吸收手續費成本而受到損害，高公局應賠償，因此改判遠通電收勝訴，高公局須賠新台幣2483萬餘元，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1080226

補繳費衍生手續費爭議 高公局遠通各有立場

（中央社記者汪淑芬台北26日電）用路人在超商等補繳國道通行費的手續費官司爭議，一審高公局勝，今天二審遠通電收贏。高公局表示會上訴，因雙方各有立場，最後結果由法院判決。

用路人在超商補繳通行費用所產生的手續費，經立院決議要遠通電收自行吸收，但遠通電收不滿此決議，向高公局提告，討墊付手續費新台幣2483萬餘元。一審法院駁回遠通之訴，二審則認為高公局應賠償，改判遠通勝訴。

遠通電收說，遠通電收協助政府代收國道通行費，只有非eTag用戶在超商補繳通行費時，才會有手續費的問題，遠通電收並非向高公局索賠，而是請求支付合約規範外的代墊費用。

遠通電收也說明，目前700萬eTag用戶在超商儲值本來就不用手續費，eTag用戶即使有欠費，只要在雙掛號補繳通知單寄出前儲值，也都不用額外付費；不過，收到雙掛號補繳通知單時，要付一筆新台幣50元作業處理費。

高公局說，國道電子收費系統由遠通建置、營運、維護、操作及行銷服務，且立法院在103年1月14日院會通過，用路人於超商通路補繳通行費所產生的手續費用，由遠通自行吸收，高公局遵守立法院的決議，也會針對這起官司提起上訴，最後結果交由法院判決。

遠通電收統計，目前未裝設eTag的車輛約100萬輛。依大數據分析發現，處理未申裝eTag車輛的相關成本（例如平信通知、製作繳費通知單、寄送繳費通知單、未繳費時罰單的開立、小額欠費勸導、欠費的行政強制執行等相關人事費用），約為申裝eTag車輛的10倍。（編輯：吳佳穎）1080226