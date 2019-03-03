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外交部：因應中國攻勢 台灣願意分享經驗

最新更新：2019/03/03 13:13
外交部表示，中國近年以散播假新聞、駭入電腦系統竊密等手段對付許多國家，台灣多年因應中國攻勢，願意和他國分享經驗。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
外交部表示，中國近年以散播假新聞、駭入電腦系統竊密等手段對付許多國家，台灣多年因應中國攻勢，願意和他國分享經驗。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部明天將赴立法院業務報告，根據報告內容指出，中國近年以對付台灣的手段對付許多國家，許多國家已警覺並尋求因應之道，台灣多年因應中國攻勢，願意和他國分享經驗。

外交部明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告、並備質詢。

根據已送抵立法院的業務報告書內容指出，在台灣對外關係方面，中國並未停止進行打壓，包括對台灣邦交國的影響、反對台灣與其他國家提升關係、擴大「一中原則」國際標準化，甚至以假訊息干擾，並企圖削弱台灣主權，限縮台灣在國際生存的空間。

外交部表示，由於中國近年來也面臨許多嚴峻挑戰，不排除北京當局為轉移目前面臨的內、外交迫壓力，近期藉機加強奪取台灣邦交國，及打壓台灣國際參與力道的可能性。

外交部也說，台灣的外交目前面臨嚴峻挑戰，但會設法化挑戰為機遇。例如中國近年來以對付台灣的手段，對待許多國家，包括試圖在各地收買政治影響力、散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密，許多國家已警覺，正在尋求因應之道，而台灣多年來都在因應中國的攻勢，也是中國對世界發動攻勢的首站，台灣願意和其他國家分享這些經驗。

外交部強調，除了鞏固既有的邦交關係外，也會同時積極推動與非邦交國的關係，特別是和美國、日本、歐洲、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等理念相近的國家攜手合作，開啟更多對話，將台灣實踐民主的經驗分享給全世界。

新南向政策部分，外交部指出，現階段的任務包括配合推進「五大旗艦計畫」，及分享產業發展經驗，協助新南向國家的公共工程建設、協助中小企業及NGOs投入新南向，並跟理念相近的國家深化在此區域的國際合作，以實踐「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」基本精神。(編輯：王永志）1080303

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