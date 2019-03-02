蔡總統：台灣存在很重要 盼全世界給予最大支持

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文說，台灣在整個區域安全扮演重要角色；台灣製造的半導體與關鍵零組件，也是全球安全來源，加上民主、人權與對很多價值堅持，希望全世界在台灣需要時候，給台灣最大的支持。

蔡總統日前接受「日本產業經濟新聞社」專訪，總統府今天公布詳細內容。總統近期安排總統接受國際專訪的主要原因，是希望透過國際發聲，讓國際社會對台灣當前處境與國際角色，有更深的認識。

蔡總統在專訪中提到，台灣為了區域和平穩定，採取不挑釁立場，小心、謹慎地處理兩岸關係，但是「當我們應該要講清楚的時候，我們不會不講，我們會很清楚的告訴中國，也會很清楚的告訴全世界」。

她舉例，今年元月2日，中國提出「一國兩制」方案時，台灣要站出來，很清楚告訴中國，台灣人不能夠接受「一國兩制」，同時也告訴全世界，這不是台灣人可以接受的。

蔡總統說，台灣一方面採取不挑釁立場，但碰到堅守的底線時，「我們會大聲地把它講出來，不會模糊我們的態度，我們會把堅守的底線向全世界說明，也讓中國不要產生誤判」。

此外，她也提到，台灣爭取更多國際朋友支持，共享價值、共享在貿易、經濟跟其他安全事務上面利益，形成互惠的共同體觀念；要讓國際間的朋友，了解台灣存在的重要性。

蔡總統進一步指出，台灣為什麼很重要，因為台灣地理位置在整個地緣政治是一個不可或缺角色。台灣的地理位置剛好就是在中國出入、進出太平洋的關鍵所在。台灣在區域安全上扮演很重要角色。

此外，她也說，要告訴全世界，台灣的產業、尤其是半導體，還有很多關鍵性產業，都占有非常重要的領先地位，「如果有一天台灣被控制，或者台灣不再存在了，其實全世界很多產業都會受到影響」。

近來中國科技公司華為所引發的資訊安全問題，全球關注。

蔡總統在專訪中提到，很多人擔心產品的安全性問題，她相信在台灣製造出來的半導體，或是關鍵零組件，對很多國家來講是安全的。

蔡總統強調，「台灣是一個最安全，能夠製造這些關鍵零組件跟半導體相關產品的供給，是一個最安全的來源，對世界來講，是一個非常有意義的事情。」

另外，她也提到，台灣的民主跟台灣對人權、對很多價值的堅持，其實是一個典範；蔡總統希望全世界都能夠知道台灣存在的重要性，能夠珍惜台灣的存在，能夠在台灣需要時候，給予最大的支持。（編輯：林淑媛）1080302