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產經新聞專訪蔡總統
日本產經新聞2日刊登總統蔡英文專訪。報導指出，蔡總統考慮到中國威脅日益增高，首度表明想與日本直接對話。蔡總統強烈反對中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張；她認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。
產經新聞專訪蔡總統
新聞專題
產經新聞專訪蔡總統5/9

蔡總統盼與日對話 馬英九：兩岸和平最重要

最新更新：2019/03/03 13:21
前總統馬英九（右2）3日陪同國民黨三重立委補選參選人鄭世維（右3）掃街拜票時被問到怎麼看待總統蔡英文想要跟日本進行安保對話，馬英九指出，他覺得台灣的安全，最重要的是要維持兩岸的和平。中央社記者王鴻國攝　108年3月3日
前總統馬英九（右2）3日陪同國民黨三重立委補選參選人鄭世維（右3）掃街拜票時被問到怎麼看待總統蔡英文想要跟日本進行安保對話，馬英九指出，他覺得台灣的安全，最重要的是要維持兩岸的和平。中央社記者王鴻國攝　108年3月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪指出，盼與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話。前總統馬英九今天指出，他覺得台灣的安全，最重要的是要維持兩岸的和平。

三重區立委補選持續增溫，國民黨參選人鄭世維邀馬英九發送包子及市場拜票獲歡迎，媒體詢問馬英九怎麼看待總統蔡英文想要跟日本進行安保對話，馬英九指出，他覺得台灣的安全，最重要的是要維持兩岸的和平。

馬英九也對國民黨總統初選提名辦法表示，他現在還沒有看到實施辦法，應建立一個制度，要看內容才知道。任何初選辦法應該能夠團結同志的力量，爭取勝利。方法一定要開誠布公，讓大家都知道是怎樣的制度。

馬英九表示，情勢還在發展當中，但國民黨一定要推出最強的人選。至於立法院前院長王金平希望爭取馬英九支持，馬英九表示，黨內現在還在辦初選。

鄭世維被問到對手余天最近在新加坡表演一事表示，不就對手的動作置評，但在前總統馬英九、前新北市長朱立倫等人助選下，人氣已有拉抬，未來還協調高雄市長韓國瑜陪同車隊掃街，努力催票，希望獲大家支持「榮耀三重，新北發大財」，他當選後也一定會讓大家「天天看得到，天天找得到」。（編輯：方沛清）1080303

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