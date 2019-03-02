總統盼台日安保對話 學者：宣示台美日同盟

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）總統蔡英文表示，台日面臨同樣威脅，盼與日本針對安全保障等議題進行對話。學者分析，總統藉此強調台美有安全合作，台日同樣也可進行安保合作，並希望利用客觀情勢進一步與日合作。

蔡總統日前接受日本產經新聞專訪時表示，盼與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話，對話形式尊重日本的想法，內容包括中國軍方動向等資訊，能與日本即時共享資訊。報導說，這是蔡總統首度表明想與日本直接對話，主要考慮到中國威脅日益增高。

知情人士指出，目前台日「一軌半」或「二軌」智庫對話都有提到廣義的安保合作議題。一軌半對話通常是指半官方、半民間的交流，二軌指的是民間人士的交流。

對於蔡總統拋出希望與日本進行安保對話的想法，國立政治大學國際關係研究中心研究員蔡增家接受中央社記者訪問時表示，主要有3層意涵。第一，就外部環境來看，台灣積極想要加入印太戰略，日本是台灣重要鄰國，與台灣同樣面臨來自中國大陸的威脅；有關台日安保合作，資訊方面的合作是很重要的一環。

蔡增家認為，台日之間的情報、訊息合作會是台日安保合作非常重要的基石。

第二，他說，今年是中日和解很重要的一年，於此同時，蔡總統希望強調台日之間的民主等共同價值、台日之間面臨同樣的威脅，期盼日本緩和對中關係的同時，也不要犧牲日台關係。

第三，蔡增家指出，在蔡總統受訪前幾天，美國軍艦才再度通過台灣海峽，總統在這個時間點拋出這樣的想法可以向日本宣示，台美日是民主價值上的同盟，既然台美之間有軍事、安全方面的合作，台日之間應該也可以進行安保方面的合作。

另外，淡江大學國際事務學院院長王高成分析，蔡總統提出台日安保對話的想法，應該是希望累積更多外交上的成就，有助她尋求連任。近來台美關係有許多進展，包括美國通過不少友台法案，總統也盼在對日安全合作上有所突破。

王高成指出，包括中國大陸近來在軍事上的發展、海空軍進出第一島鏈的行動，以及網路攻擊等，日本與台灣同樣面臨安全上的壓力，蔡總統希望利用這樣的客觀情勢，進一步建立台日間的安全對話或合作。

對於台日進行安保對話的可能性，蔡增家認為，要看是哪個層面的合作，若是純粹軍事合作、台日軍演等，現階段比較不可能，但如果是台日間的情報交流合作，可能性就比較高。

他進一步表示，台日在情報方面合作的基礎取決於日、台所能提供給對方的情報與資訊；舉例來說，台灣擁有解放軍或是台海軍事情勢方面的訊息，都是日本所需要的，因此他認為，台日較有可能進行這方面的合作。（編輯：張均懋）1080302