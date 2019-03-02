反核食公投過關 蔡總統盼與日本政府談解決方案

（中央社記者葉素萍台北2日電）台灣去年通過反核食公投，總統蔡英文接受日本產經新聞專訪指出，秉持WTO精神，希望跟日本政府好好談出一些方案，「讓這個事情不要去衝擊了雙方的貿易跟雙方的友誼」。

蔡總統日前接受「日本產業經濟新聞社」專訪，總統府今天公布內容。

日媒提問，福島等5個縣的食品解禁問題在去年底的公投被否決，台灣要用什麼方式解決食品解禁問題？

蔡總統指出，台灣是世界貿易組織（WTO）的會員國，必須承擔WTO相關義務，按照WTO法規處理貿易事情。從另外一個角度來看，「我們也受制於公投的結論」，公投的結論政府必須要遵從，而且它的效力是2年。

蔡總統說，依照WTO一般做法，當國際義務的履行受到國內法拘束時，必須跟受到影響國家，坐下來好好談。

總統強調，「我們現在就是秉持著WTO的精神，希望跟日本政府能夠好好的談出一些方案。在雙方都可以接受的情況下，讓這個事情不要去衝擊了雙方的貿易跟雙方的友誼。」

蔡總統還提到，台灣每年到日本觀光的旅客大概400多萬，去年更高達480萬，日本到台灣來的旅客，1年約200萬；台日交通方便，很多旅遊便利措施建立完善，她也希望日本觀光客能多到台灣觀光旅遊，多認識台灣。

此外，蔡總統認為，台灣貿易量跟質都很好；台灣人的消費能力也很強，台灣進口額每年超過2500億美元，是亞太地區非常重要的市場。台灣人喜歡日本的農產品，如果可以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），她相信日本農產品有更多機會進入台灣。

她說，以台灣人的購買力來看，如果用購買力平價（PPP）來算，台灣在所有CPTPP的國家裡只落在新加坡跟汶萊之後，換句話說，台灣的實質消費能力是很強的。

蔡總統表示，在美中貿易衝擊下，全球很多供應鏈都在重組中，如果台灣可以加入CPTPP，跟CPTPP的國家，尤其是跟日本，可以形成新的、更強而有力、更有競爭力供應鏈。台灣加入CPTPP，以台灣貿易的質跟量，還有經濟體質來看，對CPTPP的國家，都會帶來正面的效應。（編輯：林淑媛）1080302