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產經新聞專訪蔡總統
日本產經新聞2日刊登總統蔡英文專訪。報導指出，蔡總統考慮到中國威脅日益增高，首度表明想與日本直接對話。蔡總統強烈反對中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張；她認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。
產經新聞專訪蔡總統
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產經新聞專訪蔡總統4/6

總統向國際發聲 闡述台灣在區域安全重要性

最新更新：2019/03/02 14:08
總統蔡英文2月28日接受日本產經新聞專訪時表示，希望台灣與日本進行安全保障對話，內容涵蓋因應中國威脅、網路駭客攻擊等。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
總統蔡英文2月28日接受日本產經新聞專訪時表示，希望台灣與日本進行安全保障對話，內容涵蓋因應中國威脅、網路駭客攻擊等。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日

（中央社記者溫貴香台北2日電）黨政人士今天表示，總統蔡英文近期接受國際媒體專訪基於4大面向思考，透過國際發聲，讓國際社會對台灣當前處境有更深認識，由總統帶領啟動整體為台灣發聲的系列工作。

總統蔡英文繼接受美國「CNN Talk Asia」專訪，談到面對中國威脅時的態度等重要議題後，日本產經新聞今天也刊登蔡總統訪問內容。

總統在專訪中說，盼與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話，這也是蔡總統首度表明想與日本直接對話，主要考慮到中國威脅日益增高。

黨政人士今天表示，近期安排總統接受國際專訪的主要原因，是希望透過國際發聲，讓國際社會對台灣當前處境與國際角色，有更深的認識，由總統帶領整體「為台灣發聲」的系列工作。

黨政人士分析，主要思考4大面向，第一，目前國際社會主要關切，例如國際經貿秩序的快速變動（美中經貿衝突）、中國對民主世界的各種干預引發的疑懼，台灣因首當其衝，也藉此讓世界知道台灣面對同樣甚至更大壓力下的各種努力。台灣的態度，也是國際高度關切。

第二，這次專訪是總統首次完整闡述台灣在這個階段國際秩序中的重要性，包括地緣政治、產業經濟還有民主價值上。

第三，區域安全議題上，黨政人士說，日本，實際上也含東亞、東南亞各國，同樣面對來自中國包括軍事上的沈重壓力，例如中國的繞島、出島鏈軍事活動，同時間都對日本的安全造成衝擊，許多非傳統的安全議題，包括網路、訊息戰、邊境防疫等等，也都是各國間應該共同協力的項目。

這名人士說，總統在專訪中很詳盡的說明，也期待台日雙方在這些議題上有更多的對話交流。

第四，對於國際關切的北韓議題，黨政人士強調，總統在專訪中表示，台灣會持續與國際社會協力，致力區域的和平穩定。（編輯：林淑媛）1080302

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