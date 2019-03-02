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產經新聞專訪蔡總統
日本產經新聞2日刊登總統蔡英文專訪。報導指出，蔡總統考慮到中國威脅日益增高，首度表明想與日本直接對話。蔡總統強烈反對中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張；她認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。
產經新聞專訪蔡總統
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產經新聞專訪蔡總統1/2

蔡總統接受產經新聞專訪 盼台日進行安保對話

最新更新：2019/03/02 09:02
總統蔡英文2月28日接受日本產經新聞專訪時表示，希望台灣與日本進行安全保障對話，內容涵蓋因應中國威脅、網路駭客攻擊等。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
總統蔡英文2月28日接受日本產經新聞專訪時表示，希望台灣與日本進行安全保障對話，內容涵蓋因應中國威脅、網路駭客攻擊等。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日

（中央社記者楊明珠東京2日專電）總統蔡英文接受日本產經新聞專訪指出，盼與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話。報導說，這是蔡總統首度表明想與日本直接對話，主要考慮到中國威脅日益增高。

產經新聞今天刊登的專訪中，蔡總統表示，希望與日本政府進行有關安全保障、駭客攻擊等問題的對話，對話形式尊重日本的想法，內容包括中國軍方動向等資訊，能與日本即時共享資訊，她期盼能與日本加強安保合作。

日本與台灣之間沒有邦交，有關安保對話，目前僅限於民間、學術層級。蔡總統強調，「處於東亞的台灣與日本都面臨同樣的威脅」、「提升安全保障合作對話的層級非常重要」。

報導說，蔡總統對日本首相安倍晉三的領導力有所期待。蔡總統表示，安倍晉三對台灣非常友好，就任以來，在台日關係方面都能做出果斷的決定，她認為下一個階段，台日有必要加強安全保障對話。

中國海軍、空軍通過台灣、沖繩（琉球）周邊，往西太平洋展開行動，蔡總統盼台日能即時共享資訊，她認為這是非常重要的事，盼日本方面能克服法律上的障礙。至於台日進行對話的內容，除了傳統軍事方面的議題之外，也希望針對駭客攻擊等新威脅進行意見交換。

蔡總統在受訪時也提及網路上的假訊息。她舉出去年9月發生在日本關西國際機場的例子，當時受到燕子颱風影響，網路上有人散播「中國（大阪）總領事館派出巴士，優先救出中國人」的假消息。

她指出，一個假消息，對台灣社會帶來重大影響。

蔡總統對於中國介入台灣的選舉也抱持強烈戒心，她表示，中國網軍在去年11月台灣九合一選舉時，與親中在野黨「有合作關係」。

蔡總統指出，台灣目前面臨的課題，可能其他國家將來也會面臨到。很多人都想拿台灣經驗做參考，但台灣也有必要與其他國家合作，以抑制網軍的效果。

蔡總統期盼國際社會支持台灣的安全保障。她強調，在地緣學上，台灣位於中國進出太平洋的要衝，台灣的安全對世界而言非常重要。

產經新聞於2月28日專訪蔡總統，這是蔡總統表明要再度參選2020年1月總統選舉以來，首度接受專訪。產經進行專訪時，外交部長吳釗燮同席。（編輯：林憬屏）1080302

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