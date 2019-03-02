蔡總統接受產經新聞專訪 強烈反對一國兩制

總統蔡英文2月28日接受日本產經新聞專訪時，對於中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張表達強烈反對，認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月2日

（中央社記者楊明珠東京2日專電）總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪時，強烈反對中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張，認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。

產經新聞今天刊登2月28日專訪蔡總統的內容。報導指出，對於習近平1月2日表明將以「一國兩制」統一台灣的說法，蔡總統表達強烈拒絕的回應。

報導指出，蔡總統於1月1日在海內外媒體前發表談話，藉以牽制中國。1月2日也再度表明絕不接受一國兩制。1月5日，蔡總統面對國際媒體時，批評習近平不放棄對台灣動武的態度。蔡總統對中國展現強硬的態度，原本低迷的民意支持度提升，比去年11月九合一選舉後不久的民意支持度，提升了8個百分點。

報導說，針對習近平1月2日的演說，蔡總統推測可能是「中國內部的壓力」，也可能是「對台灣人民想法的誤判」。

蔡總統強調，台灣所採取的立場是為了區域和平與安全，不挑釁中國，審慎處理兩岸關係。她表示，要讓全世界知道台灣有堅持、不能退讓的底線，不能讓中國有所誤解。

蔡總統言及台灣的重要性時指出，在地緣學上，台灣位於中國進出太平洋的要衝，擁有高度技術、自由民主的台灣將來若被中國控制或不存在的話，對世界的產業將造成極大影響。

蔡總統表示，「特定的國家」基於政治、軍事的目的，組織大規模的網軍，網軍在網路上散播假訊息，使得現代的民主國家面臨重大威脅。

蔡總統舉具體例子指出，中國企圖以假訊息影響台灣社會，其中包括去年9月關西國際機場風災後，網路上有人散播「中國人優先被救出」的假訊息、去年4月中國人民解放軍宣布要在台灣海峽實施「實彈演習」後，中國國營媒體重播過去演習的畫面，企圖製造威脅。（編輯：林憬屏）1080302