蔡總統接受產經新聞專訪 強調台灣位置重要

（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本產經新聞今天頭版刊載總統蔡英文專訪，並分析報導指出，蔡總統多次言及與世界共享普遍價值的台灣重要性，指出台灣位於中國進出太平洋的正門口，位處要衝。

產經新聞今天頭版頭條新聞刊登2月28日專訪蔡總統的內容，由台北支局長田中靖人撰寫的主文指出，蔡總統首度言及盼日本政府與台灣針對安全保障、駭客攻擊等議題進行對話。此外，產經外信部長（相當於國際新聞中心主任）渡邊浩生也撰寫分析報導。

分析文指出，1947年2月28日發生遷播到台灣的中國國民黨軍隊屠殺台灣人民的二二八事件，這是追求自由與民主的台灣人民遭受獨裁政權鎮壓的悲劇，在歷經72年後，今年2月28日蔡總統出席紀念儀式，並抽空接受產經新聞專訪，蔡總統多次言及與世界共享普遍價值的台灣重要性，以及企圖併吞台灣的「中國威脅」。

報導指出，去年11月九合一選舉結果，具台獨志向的執政黨民進黨大輸在野黨國民黨之後，中國國家主席習近平加強統一台灣的壓力，提出對台灣實施「一國兩制」的主張，但蔡總統持續對國際社會發聲，表示絕對不接受一國兩制。

報導說，蔡總統展現堅拒一國兩制的表情背後可窺見她的反省。因為面對中國的威脅，蔡政府沒能有效因應，導致支持者背離，是民進黨九合一選舉慘敗的原因之一。蔡政府正面臨兩岸關係緊張與民意支持度低迷的危機，但台灣也有良機到訪，因為東西冷戰後，均衡與緊張反覆出現的美中台三角關係正處於轉換期。

蔡總統向來發言較為謹慎，但接受專訪時，清楚表達她的見解，其中之一就是指出台灣在地緣學上的角色重要，台灣位於中國進出太平洋的正門口。

分析文指出，與日本的西南群島同處第一島鏈的台灣是堵住中國海軍行動的戰略要衝。在美國與中國之間的「新冷戰」之下，台灣的存在愈顯重要。

把握機會正是領導人的職責，蔡總統累積與美國對話的努力，展露期待將來能與美國總統舉行高峰會談的意願。

這則分析最後指出，蔡總統呼籲日本政府能與台灣進行安全保障對話，她認為東亞地區的威脅源頭除了會對台灣、也可能對日本造成衝擊。她以台日面臨共同的危機做為訴求，力促猶豫不決的日本能往前邁出一步，與台灣合力奮鬥。（編輯：林憬屏）1080302