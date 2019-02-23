李扁曾主張兩岸和平協議 陸委會：時空已不同

（中央社記者繆宗翰台北23日電）中國國民黨今天表示，前總統李登輝、陳水扁都曾提出類似「兩岸和平協議」主張。陸委會晚間回應，中共戰略調整更具侵略性，兩岸情勢已有重大變化，計較過去歷史敘事毫無意義。

大陸委員會晚間透過新聞稿表示，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，其實就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的「統一協商」。

陸委會表示，兩岸最新情境已與過往時空環境不同。國民黨不願意面對現今的重大改變，而去計較過去的歷史敘事，根本毫無意義，也無法面對台灣當前的迫切危機。

陸委會表示，北京當局推動統一的進程與攻勢已兵臨城下，國內各界應該共同團結一致、尋求內部共識，不應惡意指摘政府的防衛作為。朝野政黨更應該支持以「國會雙審議、人民雙公投」高標準、高門檻的民意監督，建構完善的民主防衛機制，這才是負責任的做法。

陸委會指出，「習五條」的談話驗證中共在對台政策上將加大主動攻擊性，毫不保留地以威嚇打壓及統戰分化逼迫台灣接受統一。這種以威嚇分化逼統的作為踐踏台灣人民感情與尊嚴，是台灣當前面臨的嚴峻挑戰。

陸委會指出，面對北京當局推動具體統一的進程，政府不放棄追求和平的任何可能性，願在不涉前提情況下溝通，但堅決反對與「堅持武統」及「一國兩制」的政權進行「投降式的政治協商」。

國民黨主席吳敦義日前在接受廣播媒體專訪時拋出兩岸和平協議議題，民主進步黨發言人周江杰日前則說，這樣的協議，實質上就是「投降協議」，無異與虎謀皮。而行政院長蘇貞昌也以前英國首相張伯倫與希特勒洽簽和平協議，結果換來希特勒發動戰爭為例，表示希望不要重蹈覆轍。

針對兩岸和平協議，國民黨今天發布新聞稿表示，李登輝、陳水扁都有提出相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。（編輯：馮昭）1080223