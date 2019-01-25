日本唯一駐台公務員阿部真行 確定續留台南

日本群馬縣水上町長鬼頭春二（前左）25日率團拜會台南市長黃偉哲（前右）；日本政府唯一派駐台灣的公務員、水上町台灣事務局局長阿部真行（後右2）也證實，長官已同意他續留台南，但時間多久仍不確定。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）阿部真行是日本政府唯一派駐台灣的公務員，他今晚證實，日本群馬縣水上町政府長官已同意他續留台南，但不確定續留時間有多久。

日本群馬縣水上町長鬼頭春二，今天拜會台南市長黃偉哲。市府人員說，鬼頭春二除拜會市長外，也會參加明天台南市東區日治農事宿舍最後一次慶典。

鬼頭春二來訪，也被視為阿部真行是否續留台南的契機。市府新聞處長劉怡伶今晚告訴中央社記者，市府尊重日本政府的決定，但市府誠摯希望阿部續留台南。

阿部真行今晚也向中央社記者證實，日本長官已同意他續留台南，他將抱持感恩的心情，全力促進台日之間交流。

阿部說，他預定3月底先回日本，5月再到台南，但他不確定這次續留時間有多久。

阿部真行是日本群馬縣水上町政府派駐到台南市政府的公務員，從2013年6月迄今已有5年多，他在這段期間娶了台南姑娘，成了台南女婿，更積極搭起台南和水上町的交流，不只讓水上町的台灣遊客大增，台南芒果也銷往水上町，去年已達400箱。（編輯：陳俊碩）1080125

台南市長黃偉哲（左）23日續聘日本唯一一名長期派駐在台灣地方政府的公務員阿部真行（右），擔任「對日事務諮詢顧問」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月23日