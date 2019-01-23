派駐台南5年 阿部真行搭起台日交流橋梁

（中央社記者張榮祥台南23日電）日本群馬縣水上町政府派駐到台南市政府的阿部真行，轉眼在台南度過5年，新聞處長劉怡伶今天盛讚阿部認真勤勞，從不計較，為台日交流立下汗馬功勞，她誠摯期待阿部續留台南。

2013年6月拖著行李箱到台南的阿部真行，是日本唯一一位派駐在台灣的公務員，當時獲准留台時間是5個月，因為阿部的努力，不僅促進台南和水上町間的交流，他還娶了台南姑娘，成了台南女婿。

身負水上町政府交代交流的任務，阿部真行一刻也不得閒，妻子方冠笛說，即使是休假日，阿部也是到處跑，忙著工作。

市府新聞處國際關係科長陳宜君今天告訴中央社記者，阿部對台日交流貢獻良多，台南市東區林森路日治大正年間的農事宿舍整修後，就是在阿部的牽線下，水上町政府2年來都在此舉辦慶典或活動，讓市民不用出國，也能體驗日本風情。

她表示，台南和水上町的農產交流也因阿部而興起，水上町人口只有一萬多人，卻逐年訂購台南的芒果，去年已達400箱，今年可能還會再增加。

她說，阿部派駐後，水上町國中生修業旅行也會到台南，阿部則會到台南的學校演講或教日文；水上町原本每年觀光客只有1000多人，如今單是台灣每年到水上町的旅客就超過一萬人，水上町民眾對台灣旅客更是親切熱情。

劉怡伶表示，阿部派駐在台南，認真勤勞，從不計較，即使不是份內的事，阿部也從不推辭，一口答應。

面對阿部未來續留台南的不確定性，劉怡伶說，阿部5年來努力為台日間交流搭起橋梁，她誠摯期待阿部續留台南，這也是新聞處同仁的希望。（編輯：黃世雅、孫承武）1080123