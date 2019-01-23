日本唯一駐台公務員 阿部真行續留台南待協商

（中央社記者張榮祥台南23日電）阿部真行是日本唯一一位長期派駐在台灣地方政府的公務員，台南市長黃偉哲今天續聘他擔任「對日事務諮詢顧問」，但阿部是否得以續留台南，有待群馬縣水上町和台南市政府研商。

48歲的阿部真行2013年6月抵達台南，他是群馬縣水上町阿部本家的老二，在東京的大東文化大學畢業後5年時間，四處打工，又在機械工廠待了3年，30歲回到群馬縣當高中老師，35歲才進入日本公務體系。

阿部真行大學時選修中文，曾飛到中國北京、珠海及台灣台北考察，他向日本國土交通省提出交流計畫後，爭取赴台灣，選擇落腳在台南的原因很簡單，日治最後一任台南市長羽鳥又男是群馬縣人。

阿部真行由群馬縣水上町政府派駐，以日本公務員身分留在台南，還娶了台南媳婦；他當時先到成功大學學中文，且透過網路學習，認識妻子方冠笛，兩人交往3年，2017年9月在日本結婚，歸寧宴在台南，阿部夫婦更參加台南的聯合婚禮。

待在台南市政府新聞處的阿部真行，在台南市政府的職稱是「台南市政府對日事務諮詢顧問」，這個職務是榮譽職，阿部還是領日本政府公務員的薪水。

阿部真行今天告訴中央社記者，當時他向日本國土交通省的自治體國際化協會提出計畫，目的是促進台南市和水上町的交流，也讓水上町國際化，獲得日本中央政府的同意。

阿部指出，他剛到台南時，日本政府核定交流時間是5個月，他被賦予的任務是調查台南和水上町合作的可能性，因他發現雙方在物產、學術、觀光及文化都能互惠，隨著任務加重，他才得以持續展延留在台南。

阿部表示，他在台南市政府的工作，除促進台南和水上町的交流外，也負責接待來自日本的外賓及校對市府發送日本的文件，還要將台南市政府重要新聞翻譯成日文。

目前，阿部也和台南市政府安平區公所合作，撰寫介紹台南及安平的專書，且計畫在日本發行；至於未來是否能續留台南，阿部說：「一切由日本長官決定」。

水上町長鬼頭春二預定1月25日訪問台南，拜會黃偉哲，阿部能否再留在台南，視黃偉哲和鬼頭的討論，若是日本政府不同意，阿部就得回日本。

台南市政府則發布新聞稿指出，黃偉哲今天在市政會議上頒發聘書，續聘阿部真行擔任「對日事務諮詢顧問」。

黃偉哲說，阿部真行的職務不只是榮譽職，而是要借重阿部真行對日本和台灣的了解，成為台日間的溝通橋樑，加強彼此交流和認識。（編輯：吳協昌）1080123