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產經新聞專訪蔡總統
日本產經新聞2日刊登總統蔡英文專訪。報導指出，蔡總統考慮到中國威脅日益增高，首度表明想與日本直接對話。蔡總統強烈反對中國國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張；她認為「一國兩制」絕非解決兩岸問題的處方。
產經新聞專訪蔡總統
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產經新聞專訪蔡總統4/8

蔡總統接受產經新聞專訪 盼加強與美日關係

最新更新：2019/03/02 16:52
總統蔡英文（左）日前接受日本產經新聞專訪，期盼台日在安全保障等方面進一步合作。圖為2011年9月時任民主進步黨主席蔡英文在台北會晤安倍晉三。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（左）日前接受日本產經新聞專訪，期盼台日在安全保障等方面進一步合作。圖為2011年9月時任民主進步黨主席蔡英文在台北會晤安倍晉三。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京2日專電）總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪，提及希望台灣與美國的關係有進展。另外，她也期盼台日在安全保障等方面進一步合作。報導也分析指出，台日合作需有高度的政治判斷。

產經新聞今天大幅報導2月28日專訪蔡總統的內容。蔡總統表示，台美關係近年來在人道支援、安全保障等廣泛領域關係愈來愈密切。期待有一天能與美國總統川普（Donald Trump）直接舉行高峰會談，讓台美關係更加提升。

但被問到是否期盼出國訪問路經美國期間，實現台美高峰會的問題時，蔡總統回答得很審慎，巧妙的避免刺激美國、中國。

報導說，蔡總統期待與美國總統舉行高峰會，但美國政府也是為了對抗在軍事、經濟上逐漸增強影響力的中國，期待加強台美關係。去年美國通過「台灣旅行法」，川普在載明美國高階官員訪台和定期對台軍售的「亞洲再保證倡議法」署名，做出力挺台灣的動作，主要是對於中國「改變現狀」懷有強烈不安。

在對日方面，蔡總統受訪時，首先表達對日本首相安倍晉三給予台灣許多支持的感謝。蔡總統上台後，台灣遭受中國打壓，被拒絕以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）年會等，日本政府表明支持台灣。

此外，台日雙方的對應窗口機關名稱都改為冠上台灣、日本的字眼。以前擔心中國反彈，而沒能明確冠上這樣的字眼。

蔡總統受訪時表示，希望台日能超越實務關係，直接進行包括安全保障、網路駭客攻擊等議題的對話。此外，她也期待日相安倍強力支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

報導說，蔡總統希望日本政府能克服法律上的障礙，與台灣直接進行安保對話。主因在於不像台美之間，美國有一部「台灣關係法」，日本沒有這樣國內法的法律，蔡總統期盼政治領導人發揮領導力做出突破。

產經分析指出，台日有關當局沒有安保等領域的直接對話和合作架構，目前也沒有設置架構的動向，主要是因為中國主張「台灣是中國不可分」的一部分，台日沒邦交。安倍如果要回應蔡總統所提出台日直接安保對話的呼籲，需有高度的政治判斷。

安倍去年10月訪問中國，與中國國家主席習近平等人舉行會談，這是日本首相時隔7年到中國進行正式訪問，雙方同意舉行國防部長、艦艇互訪等的國防交流與對話。今年2月，時隔約1年3個月舉行外交與國防的中日安保對話。

報導說，中國的海警船等公務船頻頻出沒在釣魚台周邊海域日本的領海或臨接海域，升高東海的緊張。面對中國的威脅，台日看法一致，如果台日能在安保領域進行情資交換，利益不少。但是台日要超越學術與民間層級進行安保直接對話，中國會對此反彈，在東海的挑釁行為很可能升高，因此日本政府不得不慎重。（編輯：陳惠珍）1080302

總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪，提及希望台灣與美國的關係有進展。另外，她也期盼台日在安全保障等方面進一步合作。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪，提及希望台灣與美國的關係有進展。另外，她也期盼台日在安全保障等方面進一步合作。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
總統蔡英文2月28日接受產經新聞專訪指出，她期待有一天能與美國總統川普舉行高峰會談。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
總統蔡英文2月28日接受產經新聞專訪指出，她期待有一天能與美國總統川普舉行高峰會談。中央社記者楊明珠東京攝　108年3月2日
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