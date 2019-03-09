寧陽軍艦遭沙國籍輪船撞擊 海軍將求償

化學商船薩瑪號（NCC SAMA）9日凌晨駛入基隆港停靠西16碼頭時，不慎在東5碼頭碰撞編號938寧陽軍艦（圖）艦身左舷中部，所幸無人員傷亡。中央社記者王朝鈺攝 108年3月9日

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）海軍艦隊指揮部今天表示，停靠基隆港碼頭的寧陽軍艦於凌晨1時30分左右，左舷船舯遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號進港時不當撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂；海軍將依法求償。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，寧陽軍艦（舷號938）靠泊基隆港東5碼頭，在今天凌晨1時30分左右，左舷船舯遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（SAMA）進港作業時不當撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂，無人員傷亡；經評估後，可自力修復。

艦指部進一步表示，相關責任將由航港局、港警總隊、海巡等海事單位調查釐清，海軍並將依法提出求償。

寧陽軍艦為海軍濟陽級巡防艦之一，民國88年自美返台成軍服役至今。濟陽級飛彈巡防艦設計以遠洋反潛能力著稱，服役以來主要負擔台灣東北部至東部海域偵巡任務，駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍168艦隊。（編輯：楊凱翔）1080309

寧陽軍艦停泊基隆港 凌晨遭化學船擦撞

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）化學商船薩瑪號今天凌晨1時30分駛入基隆港停靠西16碼頭時，不慎在東5碼頭碰撞編號938寧陽軍艦艦身左舷中部，所幸無人員傷亡。

基隆港務分公司轉基隆港監控中心報告，今天凌晨1時30分接獲131艦隊電話通報，沙烏地阿拉伯籍化學船薩瑪號（NCC SAMA）停靠西16碼頭時，不慎碰撞東5碼頭938軍艦艦身左舷中部，通知航港局處理。

薩瑪號裝載化學品乙二醇，預計於西16碼頭卸載3100噸，薩瑪號船頭輕微受損無洩漏之虞，938軍艦除左舷被碰撞，因碰撞擠壓到至右舷中部部分船體也損傷，軍艦無漏油的現象。（編輯：吳佳穎/ 卞金峰）1080309