刑事局研擬聚眾鬥毆罪草案 將報行政院

（中央社記者黃麗芸台北10日電）警政署刑事局今天表示，聚眾鬥毆罪司法實務認定過嚴，若未致死或重傷案僅能以傷害罪或毀損罪送辦，但告訴乃論遏阻力恐不足，已研擬聚眾鬥毆罪修正草案，將提報行政院院會。

聯合報報導，各地群眾鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌下令各級警察機關上緊發條，警政署長陳家欽9日晚間親自率隊到新北市新莊警分局視察及實施擴大臨檢，以遏止社會不良風氣蔓延。

報導指出，陳家欽表示，刑事局已完成研擬防制聚眾鬥毆罪草案，將在下週行政院會提報，會儘速送立法院審議，這將是最有效且釜底抽薪的辦法。

對此，刑事局今天表示，隨科技進步，聚眾鬥毆案件經常是透過社群通訊軟體LINE或微信等進行串連集結，由於時間快速、人數眾多且流動性高，不易先進行預防，使得案件頻率增加、規模擴大，讓社會民眾易心生恐懼。

刑事局指出，警政署致力推動刑法聚眾鬥毆相關條文的修正草案，目前已完成研擬，預計本週提報行政院院會。

對於刑法聚眾鬥毆罪司法實務認定是否過嚴，刑事局表示，現實生活中透過社群通訊軟體進行串連集結，或多數人偶然於廟會或KTV集結打架者，均不構成本罪，這和一般人對打群架即屬聚集多數人施強暴脅迫的社會認知不符，以致聚眾鬥毆未致死或重傷時，僅能以刑法傷害罪、毀損罪嫌送辦。

刑事局補充，但傷害罪和毀損罪都屬告訴乃論，若當事人不提告，也只能依社會秩序維護法裁處，遏阻力顯然不足。（編輯：李亨山）1080310