年輕人拿那麼多薪水惹議 郭台銘澄清少一個只字

宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘12日在大安森林公園接受媒體提問時提到，「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」。中央社記者郭日曉攝 108年5月12日

（中央社台北12日電）鴻海董事長郭台銘受訪時指出「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」，引發熱議。他後來在臉書澄清，他的原意是年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，當選後將解決年輕人低薪問題。

宣布參選總統的郭台銘今天在大安森林公園接受媒體提問時提到，「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」。

不過，這番談話在網路引發熱議，也有網友發文表示，「有你這種慣老闆 台灣年輕人無望」、「鞋帶白綁了」。

郭台銘稍後在臉書澄清，他之所以出來參選，就是為了拚經濟，讓所有的爸爸媽媽和他們的孩子都能幸福，受訪的整段內容要表達的意思就是台灣經濟不好、年輕人低薪問題嚴重要解決，因此當選後會將解決年輕人低薪問題列為首要工作。

他強調，原談話的內容應該是，目前台灣如果還不走國際型經濟的話，就還會是「悶經濟、平庸式經濟」，沒有結構性改變的話，年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，所以台灣經濟是無望的。

另外，郭台銘表示，記得還很小的時候，他因為牙齒不太好，所以媽媽特別把東西咬得比較軟之後再給他吃，經過了整整3年。他到今天能有所成就，也是因為媽媽的全力支持，這個恩情比天大，10輩子都還不完。（編輯：蘇志宗）1080512