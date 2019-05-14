杜蘭特腳傷 NBA西區冠軍賽首戰確定缺席

勇士球星杜蘭特（圖）已確定缺席14日的西區冠軍賽首戰，總教練克爾還說，與波特蘭拓荒者的7戰4勝制系列賽中，杜蘭特恐怕還會錯過更多比賽。（圖取自facebook.com/KevinDurant）

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）金州勇士球星杜蘭特已確定在明天的美國職籃NBA西區冠軍賽首戰缺席，總教練克爾還說，與波特蘭拓荒者的7戰4勝制系列賽中，杜蘭特恐怕還會錯過更多比賽。

杜蘭特（Kevin Durant）在明天加州奧克蘭（Oakland）的比賽名列傷兵名單，克爾（Steve Kerr）告訴法新社等媒體，不清楚杜蘭特右小腿扭傷傷勢何時才能復原。

克爾今天在球隊練球過後說：「凱文（杜蘭特）的事大家得放慢腳步，他連地板都還沒踏上一步呢。由於他的傷需要多久時間復原是個開放式問題，我們原想語氣保留些。」

但克爾說，杜蘭特何時歸隊的不確定性恐讓外界誤認他會比實際情況更早上場，「他的傷勢還很疼痛，所以未來還需要一段時間復原」。

杜蘭特季後賽有傲視全聯盟的平均單場34.2分表現，無奈8日在季後賽第2輪與休士頓火箭的第5戰第3節受傷。

勇士第5戰以104比99勝出，第6戰在沒有杜蘭特助陣下贏得系列賽，取得晉級。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1050814