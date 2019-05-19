市民勸選高雄市長 陳其邁：不會吃碗內看碗外

（中央社記者陳朝福高雄19日電）媒體聯訪提問「高雄市民勸您回來選市長」，行政院副院長陳其邁說，他做什麼像什麼，不會「吃碗內、看碗外」。他也勸好朋友高雄市長韓國瑜全力拚經濟，讓高雄能更好。

陳其邁今天陪同總統蔡英文到高雄內門南海紫竹寺參拜，接受媒體訪問時作了以上表示。

對於媒體提問是否回來選高雄市長的問題，陳其邁說，曾有講過做什麼像什麼，不會「吃碗內、看碗外」。在行政院工作就是「貞邁配」，尤其高雄有關的建設，他當然一定會有私心，高雄是故鄉，一定會讓高雄更好。會全力跟高雄市政府充分合作，不論任何地方建設、市民福祉，都會努力全力以赴。

陳其邁表示，市民期待市長會做事，希望韓國瑜能夠加油，畢竟獲得選舉勝利，很多人對韓國瑜有很高的期待，總是不希望市長一下又改選又換人，這樣變來變去或過水，市民並不是那麼喜歡。

陳其邁表示，韓國瑜應考慮到對市民的承諾及政見能否兌現，在中央一定會全力幫韓國瑜讓高雄更好。其實要好好考慮，不要好像都沒有任何猶豫，來高雄一下又要參加國民黨總統初選，希望他能全力拚市政，說好的「經濟一百、政治零分」，結果馬上又要選舉，實在是很難跟的上韓國瑜的腳步。（編輯：方沛清）1080519