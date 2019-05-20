電子十哥受貿易戰衝擊 經長：高階製程會回台

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）美中貿易戰持續延燒，經濟部長沈榮津表示，有信心電子十哥會陸續回台投資。他說，像是廣達高階伺服器要移回來，確定的是，很多高階製程會移回台灣。

立法院經濟、外交及國防兩委員會第1次聯席會議，今天審查「外國人投資條例修正草案」及「華僑回國投資條例修正草案」，經濟部長沈榮津今天列席備詢。

民進黨立委賴瑞隆關心台商回流議題，他說，美中貿易戰延燒，經濟部長沈榮津是否親自打電話給電子五哥。

沈榮津說，已致電給廣達、和碩、英業達、緯創等被稱為電子五哥的大廠，不過，各電子廠商面臨情形均不同，所以因應策略也不一樣。

他說，像是廣達高階伺服器要移回來，鴻海則是會再跟品牌商談，尤其是手機比較複雜，和碩則是有自己因應作法，部分產線會移回台灣。確定的是，很多高階製程會移回台灣。

賴瑞隆說，隨著美中貿易戰逐步升溫，是否有信心電子十哥會陸續回台投資，沈榮津則回應，對。

沈榮津會後受訪時指出，電子五哥的高階產能應該都會回來，「在自己的地方比較安心」。

他也說，其他低階產能則會移轉到新南向國家，像是越南、馬來西亞、菲律賓、印度等。（編輯：黃國倫）1080520