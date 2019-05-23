跟進Panasonic 東芝暫停供貨華為

（中央社東京23日綜合外電報導）日本東芝公司繼Panasonic停止與華為交易後，也暫停供貨華為，理由是要檢查相關產品有沒有美國產的零組件。東芝公關部門負責人說，因為交易金額少，對東芝業績沒有影響。

日本共同社報導，東芝為檢查要出貨給中國科技巨擘華為的產品有沒有美國產的零組件，今天已知將暫停所有的出貨。

日本企業正急於確認供應給華為的電子零組件，是否牴觸美國所實施的華為禁令。Panasonic已決定停止與華為的部分產品交易，目前看來美國對華為禁令的影響很有可能擴大。

東芝未說明暫停出貨的具體產品，東芝公關部門負責人說，因為交易金額少，對東芝的業績沒有影響。

美國政府將華為列入出口黑名單後，越來越多企業加入封殺行列，晶片設計大廠安謀（ARM）昨天宣布暫停與華為業務往來，日本Panasonic今天跟進，停止與華為交易。

Panasonic發言人佛林（Joe Flynn）表示，Panasonic和華為的生意涉及「電子零件」供應，但不願多談細節。Panasonic還指出，此舉影響的產品有限，對收益的衝擊微乎其微。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080523