美國制裁華為發酵 台股早盤大跌逾150點

（中央社記者潘智義台北23日電）美股道瓊工業指數下跌100點，美對中國通訊大廠華為制裁發酵，台股供應鏈恐受波及，台北股市早盤大跌逾150點，跌破10400點，截至9點40分最低來到10304.26點，大跌152.96點。

美中貿易戰升溫，美國繼以國家安全為由將中國通訊大廠華為列為黑名單之後，又傳出將鎖定中國監控大廠海康威視列入黑名單。

處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）將暫停與華為往來，恐影響華為旗下海思晶片採用安謀為架構的晶片開發，連帶影響海思下給台積電的訂單。台積電盤中來到230元，下跌逾3.4%。

光學鏡頭大廠大立光為蘋果供應鏈，也是華為重要供應商，盤中股價來到3775元，大跌逾7.5%。系統組裝大廠鴻海來到72.1元，下跌逾2%。

由於台廠華為供應鏈從半導體晶片代工、封測、手機零組件及組裝，到網通零組件，甚至資訊產品應有盡有，一旦華為遭美制裁效應持續擴大，對台廠供應鏈殺傷力不容忽視，因此造成台股大跌。（編輯：鄭雪文）1080523

安謀暫停華為授權衝擊 台積電市值跌破6兆元

（中央社記者張建中新竹23日電）晶片設計大廠安謀知會員工，暫時停止與華為相關的各式授權合作與支援，以符合美國要求的貿易禁令。市場憂心，恐將衝擊華為與供應鏈，台積電股價今天重挫，市值一度跌破6兆元。

據英國廣播公司（BBC）報導，總部在英國的矽智財大廠安謀的員工已被知會暫停與中國電信大廠華為及子公司所有合作，不得提供任何技術支援、軟體、程式碼等。ARM的晶片設計架構中包含源自美國的設計，因此涵蓋在華為禁令中。

由於全球行動裝置處理器架構多來自ARM架構授權，市場憂心，ARM暫停與華為各式授權合作與支援，將重創華為行動業務，台積電等華為相關供應鏈也將受到牽連。

台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣231元，跌7元，跌幅2.94%，市值也跌破6兆元大關，滑落至5.99兆元。

華為面板驅動IC供應商聯詠股價也表現不佳，早盤一度達163元，大跌15元，跌幅8.42%。（編輯：楊玫寧）1080523