中華電開第一槍 華為手機恐邊緣化

（中央社記者江明晏台北22日電）中華電、台灣大等電信商今天宣布不再賣華為新機，電信界人士指出，華為受到美中貿易戰波及，品牌形象重創，並影響消費者信心，台灣手機版圖透露重新洗牌契機。

另外，華為去年8月、10月分別在台灣銷售Nova、Mate系列新機，市場擔憂今年華為將無法按計畫在台推出後繼新機種，針對新機上市計劃是否延期，華為在台代理商訊崴公司並未回應。

中美貿易戰延燒，美方禁止華為技術公司與美國企業往來禁令，Google未來恐停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和軟體，儘管美國商務部20日宣布臨時通用許可證，將此禁令暫時放寬管制90天，但後續仍有隱憂。

華為在台灣手機用戶超過數十萬戶，未來若華為手機不再提供Google相關服務如Gmail、YouTube等，將對使用者體驗造成嚴重影響，國內電信商今天陸續表態處理方式。

中華電表示，往後不會再進貨華為的新手機，直到架上舊款手機賣完為止，但如果相關問題解決後，再來考慮。台灣大則表示，將會停止銷售華為新機型；其他電信業者並未明確表態，僅強調會持續銷售架上華為手機。

市場人士研判，電信業者對華為手機「開鍘」，可從兩個角度來看，第一，不是只有台灣電信商表態，最先是從日本兩家通信運營商宣布延期發售華為P30lite開始，可升高為國際事件來觀察。第二，與主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）、行政院消保處表態緊盯「華為如何保障消費者權益」有關，畢竟如果不能使用Google服務，銷售出去的華為新機恐引發消費者糾紛，客訴與維修甚至是一、兩年的事，不如先暫停引進新機，待Google風波明朗後再考慮下一步。

台灣手機市場近期因為資費低價競爭、補貼下滑、換機週期拉長等因素，空機市場比例逐漸升高，但台灣仍維持6成以上用戶都採取綁約購機的方式，電信商宣布不再引進新機型，無疑重挫華為在台銷售，更使得消費者對品牌有疑慮、維修沒信心，連空機市場也受影響。

近幾年，華為手機主打強大攝影功能，在台發展風生水起，根據市調機構公布台灣4月手機品牌市占狀況，華為在3月時還在華碩之後排名第5名，但藉由4月底開賣的旗艦機P30、P30 Pro助攻，華為銷售量市占在4月之後超車華碩，成為台灣市場第4大品牌，市占率也從3月的6.8%，大幅提升到4月的8.9%，成長3成，拉近與第3名OPPO的差距。

觀察銷售額市占排名，蘋果遙遙領先位居第一，三星位居第二，華為已竄升至第3名，實力不容小覷。

從去年2月至今，華為目前在台灣引進機種有P系列4款、M系列4款、Y系列6款、nova系列4款，未來Google風波擴大，未遭池魚之殃的OPPO、小米等中國手機品牌可望趁亂搶市，其他非蘋品牌如三星、宏達電、華碩也都有空間施展身手；不過，台灣手機版圖已確立蘋果、三星分居一、二的地位，第3名以後的排名變動本來就大，加上台灣近年來手機銷售量緊縮，每個月縮水到50萬支上下，即便華為在台灣市場被邊緣化，對其他品牌實質挹注恐怕也有限。（編輯：張均懋）1080522