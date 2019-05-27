漢光35號實兵演習啟動 衡山指揮所下達命令

（中央社記者游凱翔台北27日電）國軍漢光35號實兵、部分實彈演習，今天清晨在國軍衡山指揮所下達演習命令後正式展開，為落實戰力保存，國軍各型戰機及機種上午執行戰備轉場、防空部隊機場防護。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練，清晨在國軍衡山指揮所下達演習命令後，正式展開5天4夜作戰訓練，相較過往，此次演練特別之處在於，包括經「鳳展專案」改良的F-16V戰機、搭載30鏈砲的國造雲豹甲車、去年11月成軍的派里級銘傳及逢甲雙艦等新興兵力將納入操演。

陸海空三軍為落實「戰力保存」作為，空軍三型主力戰機（幻象2000、F-16、IDF經國號）及各型機種已執行戰備轉場，同時防空部隊也進行機場防護，而海軍各式船艦、地面部隊也分別進行操演。

這次的漢光演習共有3大重點，分別是明天清晨將在彰化國道中山高速公路的「彰化戰備道戰機起降」、29日的「東部海域聯合實彈操演」及30日在屏東的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。此次國防部則邀請媒體採訪明天及30日的演訓，針對29日的東部海域訓練，已在22日執行同性質的戰備訓練，並邀請媒體登上左營軍艦採訪。

針對明天清晨的戰備道起降演練，也是繼民國103年民雄戰備道後再次進行演練，更是總統蔡英文任內首次戰備道演練，目前陸軍工兵已搭起高台，並在平面道路搭建臨時通道、圍起封鎖線禁止民眾進入；更有大批軍事迷在鄰近制高點卡位，準備拍攝戰機起降。

不過，由於中央氣象局預報彰化地區恐有雷雨發生，軍方人士接受中央社訪問時指出，空軍已準備好3個方案，並視情況增減演練課目，包括「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，戰機採不降落但低空掠過」及「雷雨發生，不符安全戰機不會進場」。

針對30日屏東的灘岸殲敵實彈射擊部分，在滿豐訓場除了有攻擊直升機向海面目標實施射擊，並以雷霆2000多管火箭、CM22迫砲車、CM11戰車、M110自走砲車等武器裝備實施反舟波攻擊外，最大的亮點則是由軍備局研製、搭載30公厘MK44鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車將投入操演，勢必成為焦點。（編輯：林興盟）1080527