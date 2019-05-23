漢光演習 彰化戰備道旁民宅成拍攝戰機起降熱區

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）漢光35號演習將在國道中山高彰化戰備道演練戰機起降，軍方已在戰備道旁架起高台及搭建臨時通道；有軍事迷指出，戰備道兩旁工廠以及較高的民宅，都是適合拍攝戰機起降的地點。

漢光35號演習安排戰備道戰機起降的科目，28日凌晨將在國道中山高速公路的彰化戰備道登場，空軍的F-16以及幻象2000等戰機，都將實施戰備道起降演練。為了配合戰機起降需求，長約2公里的彰化戰備道路面除進行整修外，路面的標線也重新畫設，方便戰機要降落時可以確認跑道方向。

陸軍工兵也在彰化戰備道的空地旁架起高台，軍方人員今天也在高台上爬上爬下，做最後的確認，工兵也在平面道路上搭建臨時通道，圍起封鎖線禁止民眾闖入，而在戰備道下方的涵洞，也停放堆土機，隨時準備進場施工整地。

有航空迷指出，彰化戰備道周邊像是秀水鄉湳底巷、民生街附近的工廠或高度較高的民宅，都是適合拍攝的地點，也有工廠的屋頂已經被媒體租借下來，準備在演習當天紀錄戰機起降的一舉一動。

高公局指出，封閉時間包含26日晚上10時到27日早上6時，封閉國1彰化到員林南向路段及埔鹽系統南向入口。

另外，27日晚上10時到28日中午12時，封閉國1彰化到員林雙向路段及埔鹽系統雙向入口；28日晚上10時到29日早上6時，封閉國1彰化到員林南向路段及埔鹽系統南向入口。（編輯：黃世雅）1080523