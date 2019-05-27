更多編輯台推薦新聞：
極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業
國際

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半
早報

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
台灣女登山家詹喬愉 凌晨攻頂聖母峰
訊息平台
首頁 / 重點新聞

景氣連4月黃藍燈 國發會：內需支撐經濟仍持穩

最新更新：2019/05/27 17:23
國發會27日發布4月景氣燈號，已連續第4個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈。（中央社檔案照片）
國發會27日發布4月景氣燈號，已連續第4個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布4月景氣燈號，已連4個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則升至21分；國發會官員今天表示，美中貿易衝突升溫將衝擊外貿及信心，但在內需支撐下，經濟仍可持穩

景氣燈號是由9項經濟指標所構成，4月各項構成指標中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈、工業生產指數由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈、機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分。綜合計算後，4月綜合判斷分數較上月增加1分至21分，續亮黃藍燈。

國發會指出，4月景氣領先指標已連續4個月上升，累積幅度達2.66%，增速逐漸加快，但景氣同時指標連續16個月下跌，累計跌幅為5.53%。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，目前景氣膠著，成長相當和緩，面對5月驟然升溫的美中貿易戰，不只廠商信心面轉趨保守，若貿易戰情勢延續下去，廠商接單也會受到影響，甚至外貿拓展面臨非常大的挑戰。

儘管如此，吳明蕙展望經濟前景，態度並不悲觀，她指出，美中貿易戰將替台灣帶來轉單效應；此外，國內投資的成長相當穩健，半導體設備進口值連續4個月呈現雙位數成長，建築物開工樓地板面積持續增加，台商回台投資核准累計投資金額超過新台幣3100億元，加上全球科技大廠陸續加碼投資台灣，都有望帶動民間投資，有助國內經濟持穩。

不過，吳明蕙指出，美中貿易緊張情勢升溫及政策不確定性升高，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國等機構均下修今年全球經貿成長展望，並認為美中未來若長期調高關稅，恐使全球經貿進一步放緩，加上全球金融市場波動加劇與金融脆弱性提升、地緣政治風險等，這些不確定性對國內景氣影響仍須留意。

去年下半年起，國內景氣擴張力道趨緩，燈號也從代表「穩定」的綠燈轉呈黃藍燈，去年12月甚至一度亮出意味景氣「低迷」的藍燈，今年則連續4個月為黃藍燈。（編輯：蘇志宗）1080527

延伸閱讀
貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄主計總處下修2019年GDP至2.19% 出口負成長3年首見
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報