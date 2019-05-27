景氣連4月黃藍燈 國發會：內需支撐經濟仍持穩

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布4月景氣燈號，已連4個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則升至21分；國發會官員今天表示，美中貿易衝突升溫將衝擊外貿及信心，但在內需支撐下，經濟仍可持穩

景氣燈號是由9項經濟指標所構成，4月各項構成指標中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈、工業生產指數由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈、機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分。綜合計算後，4月綜合判斷分數較上月增加1分至21分，續亮黃藍燈。

國發會指出，4月景氣領先指標已連續4個月上升，累積幅度達2.66%，增速逐漸加快，但景氣同時指標連續16個月下跌，累計跌幅為5.53%。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，目前景氣膠著，成長相當和緩，面對5月驟然升溫的美中貿易戰，不只廠商信心面轉趨保守，若貿易戰情勢延續下去，廠商接單也會受到影響，甚至外貿拓展面臨非常大的挑戰。

儘管如此，吳明蕙展望經濟前景，態度並不悲觀，她指出，美中貿易戰將替台灣帶來轉單效應；此外，國內投資的成長相當穩健，半導體設備進口值連續4個月呈現雙位數成長，建築物開工樓地板面積持續增加，台商回台投資核准累計投資金額超過新台幣3100億元，加上全球科技大廠陸續加碼投資台灣，都有望帶動民間投資，有助國內經濟持穩。

不過，吳明蕙指出，美中貿易緊張情勢升溫及政策不確定性升高，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國等機構均下修今年全球經貿成長展望，並認為美中未來若長期調高關稅，恐使全球經貿進一步放緩，加上全球金融市場波動加劇與金融脆弱性提升、地緣政治風險等，這些不確定性對國內景氣影響仍須留意。

去年下半年起，國內景氣擴張力道趨緩，燈號也從代表「穩定」的綠燈轉呈黃藍燈，去年12月甚至一度亮出意味景氣「低迷」的藍燈，今年則連續4個月為黃藍燈。（編輯：蘇志宗）1080527