民進黨中執會前夕 蔡總統賴清德再會面

民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，總統蔡英文（右）初選發言人阮昭雄28日證實蔡總統與前行政院長賴清德（左）已會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，中執會前夕，傳出蔡賴已會面。總統蔡英文初選發言人阮昭雄今天證實兩人有見面，但內容細節不清楚，總統的想法一直都是希望團結勝選。

另外，民進黨主席卓榮泰今天稍早接受媒體訪問提到，明天中執會，「大家都希望儘快把這件事情定下來」，任何一方、包括民間，也希望趕快把時間定下來，「我們也是朝這方向努力」。

卓榮泰說，他心理沒有任何預設的打算，但他認為「明天一定要有一個方法出來」，一個大家認為可以接受的方法。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的前行政院長賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

今天傳出，蔡賴下午已會面。蔡陣營發言人阮昭雄證實，兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。賴清德行動辦公室則說，賴清德與蔡總統下午確實有見面，但對於兩人談話的內容目前還不清楚，賴清德一直希望民進黨的黨內初選能有圓滿進展。（編輯：謝佳珍）1080528