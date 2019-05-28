賴清德喊話中執會別修改辦法 籲確定初選期程

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，前行政院長賴清德今天被詢及可能上演表決戰時表示，「希望不會啦」，盼中執會千萬別修改初選辦法，也盼確定所有選舉期程。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的前行政院長賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

中執委們的提案包括，總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

賴清德今天被媒體問到，明天可能上演表決戰，有沒有想到因應措施，是否可能退黨參選或採取法律途徑；他說，「希望不會啦」，黨初選辦法已經公告執行，上次中執會，黨主席卓榮泰也講得非常清楚，初選公告辦法一定要捍衛。

賴清德認為，如果大家都能夠尊重黨的制度，明天中執會自然沒有什麼其他的問題，他個人希望明天中執會能夠把所有選舉期程都確定下來，盡早完成初選，大家都接受初選結果，除了可以減少基層焦慮也可以團結打贏明年選戰。

媒體詢問，最新民調若以全手機進行，賴清德仍贏蔡總統。賴清德說，所以他真是站在捍衛制度的完整性，如果初選辦法已公告，且進行2個多月，再來改初選辦法，社會一定質疑民進黨初選制度公平性；一旦民進黨初選失去公信力，要團結社會支持民進黨，會產生更大困難，「明天的中執會千萬不要修改初選辦法」。

媒體追問賴清德「不接受50%手機民調嗎？」賴清德回應「呵、呵、呵，我是覺得初選的制度的維持是非常重要」。

他說，他的策略是出自一番苦心，把它簡化為三個狀況，如果蔡總統守得住，就支持蔡總統；若他無力承擔，他也支持蔡總統；就只有在一種狀況，蔡總統守不住而他又有能力承擔時，請大家支持他，總不能眼睜睜看民進黨輸掉，台灣失去了民主。

媒體追問，如果納入柯文哲，「三腳督」情況，賴與蔡仍輸韓國瑜，賴清德的三個條件是否要修改。

賴清德強調，他的三個條件是在黨初選條件沒有變更的狀況下，當初提出贏的策略是基於四個原則，希望維護黨初選制度完整性，讓黨初選辦法得到社會信任；希望促進黨和諧及未來團結，打贏明年選戰；基於對蔡總統尊重；秉持一貫作法，想要接棒承擔，他並不是為了個人。（編輯：林興盟）1080528