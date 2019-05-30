美中貿易戰延燒 債市走勢敲響經濟警鐘

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美中貿易戰加劇，雙方毫無退讓跡象，今天全球股票、公債殖利率與大宗商品價格同步走低，備受關注的美債再現殖利率曲線反轉（或稱倒掛），籠罩世界經濟的烏雲愈來愈濃。

美國10年期公債殖利率持續走低，一度降至2.238%，創2017年9月以來新低，與3個月期公債殖利率差不斷拉大，已達12年來最大差距。公債殖利率與價格走勢相反，殖利率降低意味投資人看壞經濟前景，加碼投資較為穩當的債券。

隨著市場避險氣氛轉濃，日本、南韓與歐洲股市走勢疲弱，美股連帶受到影響，早盤跌勢不斷加深，道瓊工業指數一度重挫逾400點，尾盤才收復部分失土。

道瓊工業指數終場下跌221.36點，跌幅0.87%，收在2月11日以來最低的25126.41點，8個交易日來第6度收黑。標準普爾500指數下挫19.37點，跌幅0.69%，收在2783.02點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌60.04點，跌幅0.79%，收在7547.31點。

標普500指數11大類股全面收黑，創3月8日以來新低，4月30日創歷來最高收盤水準以來回檔5.5%。

美股5月急轉直下，美中貿易談判風雲變色是重要因素，雙方相繼宣布提高對部分貨品加徵的關稅稅率，長達一年的貿易戰未見休止跡象。美國總統川普27日暗示，美中近期不大可能達成貿易協議，期盼兩國儘快化解貿易糾紛的投資人如同被澆了一盆冷水。

華府將制裁大刀揮向中國電信大廠華為後，投資人擔心北京可能醞釀報復。中國國家發展和改革委員會和新華社、人民日報等官媒近期接連表態，暗示中國可能以減少稀土出口反制美國，進一步衝擊投資人信心。

今天美國原油價格盤中一度重挫逾3%，終場下跌0.6%；銅期貨價格則下挫1.1%。這兩項大宗商品行情常被視為全球經濟晴雨表，目前價位比今年高點低了10%以上。

紐約時報報導，更令投資人擔心的是美債殖利率曲線反轉，也就是短天期公債殖利率高於長天期公債殖利率。以史為鑑，此一現象是經濟陷入衰退的前兆。就目前來說，這意味債券投資人認為聯邦準備理事會（Fed）短期內可能需要降息。

報導指出，近期情勢發展顯示，全球經濟不僅遭遇關稅戰線拉長的威脅，也面臨世界兩大經濟體可能逐漸脫鉤的變局。過去一段時間，經濟學家分析美中貿易戰侷限在關稅成本，恐怕太過狹隘，美中經濟脫鉤長期影響更難衡量，也為經濟前景投下更多變數。（編輯：林憬屏）1080530