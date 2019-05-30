培育8.3萬資通訊人才 109學年起相關科系名額外加10%

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院會今天通過「精進資通訊人才培育策略」，到2030年培育8.3萬名資通訊人才；109學年起，由大學相關科系外加10%名額等方式，平均每年培育7500人，因應產業轉型人才缺口。

教育部上午在行政院會報告「精進資通訊人才培育策略」指出，配合「5+2」產業創新、台商回流，行政院科技會報辦公室估計，產業數位轉型需求人才缺口，到2030年時有8.3萬人，因此教育部推出培育策略，要在未來11年內，逐年擴增大學培育資通訊數位人才的量與質，支持產業人才需求。

教育部規劃，109學年至119學年，將透過3個途徑，平均每年增加培育資通訊數位人才約7500人。3個途徑包括每年外加資通訊系所招生名額10%；在非資通訊系所開辦數位科技微學程等方式，養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技能力；針對已畢業的學生和在職者，透過開放式大學多元培育模式，建立具有資通訊數位科技第二專長的人才。

教育部表示，以第一年109學年度為例，資通訊系所、AI及資安系所外加10%培育量為3550人；在校生跨領域培育4500人；畢業生及在職者培育1000人。總計第一年可培育9050人，但因為少子化的因素，逐年下降，從109學年至119學年平均每年可增加培育通訊人才約7500人。

教育部次長范巽綠出席院會後記者會時表示，外加10%人力培養的資通訊本科系，包括資訊、通訊、電機、電子等；跨領域培育部分，包括泛資通科系的化工、製程、電力、能源等，此外，資通訊科技領域也很需要數學、會計、文創、文學等人才，也可進入跨域學習。

教育部報告表示，在提升人才「質」的方面，將搭配適當學習成效檢核機制，例如學生專案開發學習歷程的建立、APCS程式設計能力檢測和iPAS就業職能的認證等機制，檢核培育學生的資通訊數位能力；此外，將透過教育部、經濟部和勞動部的產業人才供需合作平台，結合資通訊產業公會，掌握即時人力需求，讓學產供需更加契合，培育優秀的資通訊數位人才。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，為讓資通訊數位人才供需接軌，請各相關部會加強鏈結產學各界資源，共同合作育才，兼顧人才質與量。另請科技會報辦公室定期調查產業變動及預估人才缺口，即時掌握產業需求，以利滾動檢討修正人才培育策略，切合產業與社會需求。

蘇貞昌說，教育部在擴增資通訊領域系所招生名額及培育跨領域資通訊數位人才同時，也請務必注意師資與課程品質，並跨部會協助媒合實習與就業。此外，也應強化數位教育向下扎根，從小培養台灣學生對於數位知識的興趣與認知。（編輯：林興盟）1080530