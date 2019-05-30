國際挺台參與WHA聲浪強 外交部懶人包報你知[影]

台灣連續3年未獲邀參與世界衛生大會，不過，這次共有16個會員友邦以具體方式助台，包括提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）今年世界衛生大會（WHA）已落幕，雖然台灣連續3年未獲邀參與，不過國際挺台聲浪強，包括8個理念相近國家、15個友邦在WHA為台灣發聲。外交部特別製作懶人包圖表，發布於官方臉書，讓更多民眾了解。

根據外交部懶人包，這次共有16個會員友邦以具體方式助台，包括提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

另外，美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等8個理念相近國家在WHA全會中發表友台言論；15個友邦在WHA全會與委員會期間為台發聲。

雖然台灣未獲邀參與WHA，但衛福部長陳時中仍率領「世衛行動團」前往日內瓦向世界發聲，並與其他國家代表團、國際組織等舉行雙邊會談。根據懶人包資訊，今年雙邊會談數量達71場，超越去年的60場。

在國際文宣方面，外交部製作的短片「南島的祝福」（An Island Doctor On Call）總觀看次數已達1028萬人次，其中國外觀眾比例高達94%。

「南島的祝福」以曾來台學醫的索羅門群島醫生的故事為主軸，向國際社會強調台灣有能力與世界衛生組織（WHO）分享經驗，WHO也需要台灣的參與。

今年WHA於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開；WHA是WHO最高權力機構，每年開會1次，決定WHO政策方向。由於中國打壓，台灣自2017年起，連續3年未能參與WHA。（編輯：李信寬）1080530