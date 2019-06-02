綠島連3天後送就醫 黑鷹直升機搶回3條命

台東綠島鄉一名男子2日清晨遭鈍器刺破下腹部，空勤直升機拂曉出勤，將男子送到台東馬偕醫院急救，綠島連續3天有病患、傷患後送就醫。（空勤提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月2日

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東綠島鄉陸姓男子今天清晨遭鈍器刺破下腹部，空勤直升機拂曉出勤，將男子送到台東馬偕醫院急救，目前尚未脫離險境，綠島連續3天有病患、傷患後送就醫。

駐守在台東豐年機場空勤總隊第3大隊第3隊2日清晨接獲國家搜救中心指示，綠島有民眾腹部受傷，器官外露，經綠島衛生所評估申請空中醫療後送返台就醫。（空勤提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月2日

今天清晨4時駐守在台東豐年機場空勤總隊第3大隊第3隊接獲國家搜救中心指示，綠島有民眾腹部受傷，器官外露，經綠島衛生所評估申請空中醫療後送返台就醫。

第3隊表示，黑鷹直升機立即前往綠島後送傷患，清晨5時17分時回到台東豐年機場，將病患交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療。醫院表示，傷患目前尚在手術中，手術後將送到加護病房觀察。

當地民眾表示，今天清晨陸姓年輕人疑似和他人發生糾紛，被鈍器刺傷肚子，真正原因還要等警方調查。

綠島連續3天都有人後送就醫，5月31日康姓民眾疑似急性盲腸炎，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。6月1日清晨有婦女因身體不適，評估必須後送，今天清晨陸姓男子腹部遭鈍器刺傷命危後送，空勤直升機疲於奔命。（編輯：黃世雅）1080602