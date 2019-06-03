更多編輯台推薦新聞：
勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍
運動

勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系
生活

里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
收藏家遺願希望台灣更好 海外逾600件國寶級畫作啟程回家
訊息平台
首頁 / 重點新聞

英飛凌90億歐元收購賽普拉斯 法人：瞄準車用

最新更新：2019/06/03 18:54
英飛凌決定斥資90億歐元收購賽普拉斯，英飛凌將一舉躍升為全球第8大半導體廠。圖為資訊展英飛凌攤位。（圖取自facebook.com/Infineon）
英飛凌決定斥資90億歐元收購賽普拉斯，英飛凌將一舉躍升為全球第8大半導體廠。圖為資訊展英飛凌攤位。（圖取自facebook.com/Infineon）

（中央社記者張建中新竹3日電）英飛凌(Infineon)決定斥資90億歐元收購賽普拉斯(Cypress)，英飛凌將一舉躍升為全球第8大半導體廠。法人認為，賽普拉斯的車用業務應是吸引英飛凌收購的主要誘因。

英飛凌表示，賽普拉斯擁有微控制器、軟體和連接元件等產品，與旗下的功率半導體、感測器和安全解決方案具高度互補。

英飛凌看好，結合自身安全專長，及賽普拉斯的連接技術，將可加速進入工業和消費市場的全新物聯網應用領域；此外，英飛凌也可望成為汽車電子市場領先的晶片供應商。

收購賽普拉斯一案，英飛凌表示，仍待相關監管部門與賽普拉斯股東批准，並須滿足其他慣例條件，初估2019年底或2020年初完成交易；完成收購賽普拉斯後，英飛凌在半導體排名將自10名外，躍升至第8大廠。

國內法人指出，賽普拉斯深耕車用市場多年，車用產品為賽普拉斯近年營運成長主要動能，今年第1季產品比重達37%，為賽普拉斯主力產品，同時也是吸引英飛凌收購的主要誘因。

隨著美中貿易戰升溫，另有外資認為，美中貿易戰短期可能難以解決，應是促使賽普拉斯決定與英飛凌合併，尋求自保的主因。

法人表示，英飛凌雖有來台委外代工，但賽普拉斯為整合元件製造(IDM)廠，擁有自有產能，未來英飛凌收購賽普拉斯後，代工廠應受惠有限。（編輯：趙蔚蘭）1080603

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報