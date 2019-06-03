英飛凌90億歐元收購賽普拉斯 法人：瞄準車用

（中央社記者張建中新竹3日電）英飛凌(Infineon)決定斥資90億歐元收購賽普拉斯(Cypress)，英飛凌將一舉躍升為全球第8大半導體廠。法人認為，賽普拉斯的車用業務應是吸引英飛凌收購的主要誘因。

英飛凌表示，賽普拉斯擁有微控制器、軟體和連接元件等產品，與旗下的功率半導體、感測器和安全解決方案具高度互補。

英飛凌看好，結合自身安全專長，及賽普拉斯的連接技術，將可加速進入工業和消費市場的全新物聯網應用領域；此外，英飛凌也可望成為汽車電子市場領先的晶片供應商。

收購賽普拉斯一案，英飛凌表示，仍待相關監管部門與賽普拉斯股東批准，並須滿足其他慣例條件，初估2019年底或2020年初完成交易；完成收購賽普拉斯後，英飛凌在半導體排名將自10名外，躍升至第8大廠。

國內法人指出，賽普拉斯深耕車用市場多年，車用產品為賽普拉斯近年營運成長主要動能，今年第1季產品比重達37%，為賽普拉斯主力產品，同時也是吸引英飛凌收購的主要誘因。

隨著美中貿易戰升溫，另有外資認為，美中貿易戰短期可能難以解決，應是促使賽普拉斯決定與英飛凌合併，尋求自保的主因。

法人表示，英飛凌雖有來台委外代工，但賽普拉斯為整合元件製造(IDM)廠，擁有自有產能，未來英飛凌收購賽普拉斯後，代工廠應受惠有限。（編輯：趙蔚蘭）1080603