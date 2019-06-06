張淑晶偕友偽造租約霸屋 3人均被起訴

（中央社記者葉臻新北6日電）女子張淑晶與友人租屋後未繳房租，屋主提起遷讓房屋民事訴訟勝訴，張淑晶等涉偽造其與房客租約日期，干擾強制還屋程序，新北地檢署今天依偽造文書等罪嫌，起訴張淑晶等3人。

新北地檢署調查，張淑晶的友人黃姓男子，2014年7月間向范姓女子承租中和區1棟房屋，租約至2024年止。簽約後，黃男與張淑晶私自拆牆、隔間，將房屋分租，直至2014年12月，黃男因故沒有繼續支付租金，范女提起遷讓房屋民事訴訟，范女勝訴，法院判租約改於2015年1月23日終止，房屋須返還范女。

黃男、張淑晶及張姓男友人想繼續租屋，將2016年6月、7月的房客租約日期竄改成2014年9月22日及29日，偽造成在范女提告前就已簽訂，讓3名不知情的租客簽名，企圖干擾強制執行還屋程序。

2016年10月新北地方法院相關人員強制執行房屋返還程序時，張淑晶指示3名不知情的房客出示先前訂立的偽造日期租約，導致強制執行因為「本件承租人提出租賃契約書出租期均自2014年9月22日於訴訟前承租關係」而無法點交。

事後，范女發現3名租客是新人，進而向新北地檢署提告。對此，黃男辯稱不懂法律，指都交給張淑晶處理；張淑晶則否認犯行，宣稱不認識那3名租客；張姓男子則辯稱，是黃男叫他在租約上填假日期。3名租客作證並非在2014年開始租屋，其中1人更證稱是張淑晶要他簽寫。

新北地檢署調查後在今天偵結，依使公務員登載不實、詐欺得利等罪嫌，一併起張淑晶與黃男、張男。（編輯：戴光育）1080606