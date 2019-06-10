Google去年靠新聞賺上千億 逾復仇者聯盟兩集票房

（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國新聞媒體聯盟在預定明天發布的研究中說，谷歌公司（Google）2018年藉由搜尋及Google News，透過新聞出版商產出的各種內容進帳47億美元（約新台幣1489億元）。

「紐約時報」（NYT）報導，這項驚人數字不僅超越最後兩集「復仇者聯盟」（Avengers）合併票房，實際上也高於任一支職業球隊的價值。

新聞媒體聯盟（News Media Alliance）主席兼執行長查文（David Chavern）說，創作那些內容的新聞工作者理應從這47億美元中分一杯羹。這個聯盟代表全美2000多家報紙，包括紐時。

查文說：「他們透過這種模式賺錢，新聞出版商需要獲得一個更好的結果。」

谷歌賺進的47億美元，幾乎相當於全美新聞業去年所有數位廣告收入的51億美元。

新聞媒體聯盟提醒說，他們對谷歌這項收入只是保守估算，其中並不包含谷歌從消費者每次點擊文章時收集的個人數據價值。

美國眾議院小組委員會11日將就大型科技公司與媒體的相互關係舉行聽證會，新聞媒體聯盟選擇在此之前公布這份研究報告。

查文說：「新聞是維持公民社會的重要內容形式。我想每個人，從讀者到執筆人和政治人物都了解，如果新聞業消失，對我們能否維持共和政體來說是個駭人的結果。」

谷歌一向不揭露其搜尋數據、各項營收及演算法，也未回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：林治平）1080610