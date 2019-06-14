韓國瑜財產申報 存款4559萬 股票基金投資逾2千萬

（中央社記者游凱翔台北14日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，高雄市長韓國瑜夫婦共申報存款4559萬6744元、有價證券1404萬1203元、基金受益憑證1173萬3513元，債務為房屋及信用貸款，共1287萬8861元。

監察院上午公布最新一期（150期）廉政專刊，並公布民進黨籍前行政院長賴清德、國民黨籍前新北市長朱立倫、國民黨籍高雄市長韓國瑜申報存款。

根據資料內容顯示，韓國瑜夫婦共申報存款（新台幣、外幣）4559萬6744元、有價證券1404萬1203元、基金受益憑證1173萬3513元；並申報1筆位在雲林古坑鄉的土地、1筆建物及1台價值80萬元三菱汽車、1台價值220萬元凌志轎車；債務為房屋及信用貸款，共1287萬8861元；並有1000萬元的事業投資。

韓國瑜因有部分時間未擔任公職，上次申報財產是2002年擔任立法委員期間，申報的是2001年財產資料。

韓國瑜2001年財產資料，和妻子名下共有2筆土地、1筆建物、小客車3台、存款為244萬4905元，有價證券為2195萬2500元，另有1筆1000萬元債務。

另外，監察院也公布賴清德夫婦申報存款（新台幣、外幣）2358萬9695元，比起4月16日公布的2337萬6909元，此次多出21萬2786元。

賴清德無有價證券，並申報位於台南的1筆土地、1筆建物及1台價值75萬元的豐田Camry汽車，與上次的的財產申報相同。

此外，朱立倫夫婦共申報存款（新台幣、外幣）3242萬2747元、有價證券3614萬6292元、基金受益憑證1486萬2452元、珠寶及古董等財產共90萬元（手錶5隻）；無不動產、無汽車。（編輯：陸倩瑤、林沂鋒）1080614