央行利率料將連12凍 專家估最快下半年降息

（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行預計20日舉行第2季理監事會，面對美中貿易戰升溫、全球經濟不確定性風險增高，加上美國聯準會暗示降息，專家認為，央行利率料將連12凍，但降息壓力增加，最快下半年走向降息。

央行於今年第1季理監事聯席會議的會後記者會，宣布利率「連11凍」，重貼現率仍為1.375%，且因對今年經濟展望保守，下修2019年經濟成長率為2.13%。

今年5月美中貿易戰急遽升溫，戰線擴大至科技戰，國際股匯市隨之震盪，央行日前更罕見地主動公開說明，5月有運用外匯存底進場調節匯市秩序，凸顯央行不樂見新台幣短期大幅波動的態度。

台經院六所所長吳孟道認為，相較於利率，央行現在更關注匯率及維繫金融穩定，如今外在局勢尚未明朗，6月理監事會的利率決策料將按兵不動。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認同連12凍的可能性最大，他點出2個原因，一是外貿受到貿易戰影響，但第1季經濟表現不是太差，台股也處萬點之上，比起其他國家，台灣狀況算是比較好。

第二，接下來有兩件大事可能發生，美國總統川普、中國國家主席習近平應會在月底G20峰會會面，外界關注兩強相逢，會不會讓貿易戰出現轉圜，或是衝突加劇，擴大至科技戰；此外，美國聯準會先前暗示對於調降利率採取更加開放的態度，市場預期聯準會可能在7月宣布降息。

羅瑋指出，這兩件大事都會改變國際經濟局面，但現在還不知道事態如何發展，因此央行6月維持不變、利率連12凍的機率最大，待7月過後，美中貿易戰進展、美國聯準會利率決策出爐，若美國率先降息，亞洲央行可能都會跟進，台灣央行第3季或下半年跟進降息腳步的機率便增加。

吳孟道則分析，如果美中貿易戰繼續打下去，台灣經濟成長率可能連「保2」都有問題，因此對央行來說，升息已經不是選項，就看是維持不動還是降息，如今降息壓力確實增加，但台灣是艘小船，美國則是大船，如今大船都還沒有動，沒道理小船要先跑，等大船動了，小船再轉彎都來的及。（編輯：張均懋）1080615